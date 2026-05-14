Россия. Кубок 2025/2026

Продажу билетов на Суперфинал Кубка России приостановили из-за нагрузки

вчера, 17:20

В пресс-службе сервиса «Яндекс афиша», реализующего билеты на Суперфинал Кубка России «Краснодар» — «Спартак», сообщили о приостановке продажи билетов в связи с рекордным спросом.

Матч состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени. Сегодня, 14 мая, стартовала продажа билетов на игру. Самый дешёвый стоит 900 рублей, самый дорогой — 30 тысяч рублей.

Продажа билетов на финал Кубка России временно приостановлена в связи с рекордным спросом. Система столкнулась с пиковой нагрузкой — количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. Ожидаемое время восстановления работы сайта — в течение нескольких часов. После этого билеты снова станут доступны для покупки.

Варвар7
вчера в 22:24
"Самый дешёвый стоит 900 рублей, самый дорогой — 30 тысяч рублей." Вобщем , "граждане - футболисты" - вы должны играть так , что бы аж "гетры заворачивались"...)))
Groboyd
вчера в 20:05
Это просто позор РФС. Билеты уже заранее были забронированы сайтами-перекупами. Билеты на центральные секторы даже не выставили на продажу. Ну и как можно продовать через один ресурс, который конечно столкнулся с такой нагрузкой. Никогда такого не было и вот опять.сумел лишь взять билет недалеко о углового флажка, верхний сектор.
Валерыч
вчера в 19:17
Ну так вывеска-то какая шикарная: «Спартак» — «Краснодар»! Суперфинал Кубка России! Это конечно радует, что такой интерес у народа к этому финальному кубковому матчу.) Значит, стадион «Лужники» будет полон. Как в старые добрые времена.)
7m2m757y63cr
вчера в 17:22
Если появился спрос то наверняка ценник поднимут.... ничего нового.
