Продажу билетов на Суперфинал Кубка России приостановили из-за нагрузки

вчера, 17:20

В пресс-службе сервиса «Яндекс афиша», реализующего билеты на Суперфинал Кубка России «Краснодар» — «Спартак», сообщили о приостановке продажи билетов в связи с рекордным спросом.

Матч состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени. Сегодня, 14 мая, стартовала продажа билетов на игру. Самый дешёвый стоит 900 рублей, самый дорогой — 30 тысяч рублей.