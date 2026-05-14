Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМероприятияЧемпионат мира 2026

Мадонна, Шакира и BTS выступят в перерыве финала чемпионата мира

вчера, 17:41

В перерыве финала чемпионата мира 2026 года, который состоится 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси), пройдёт музыкальное шоу.

В нём примут участие американская исполнительница Мадонна, колумбийская певица Шакира и южнокорейская группа BTS.

Такое мероприятие в перерыве финального матча пройдёт впервые в истории ЧМ. Его поддержит FIFA Global Citizen Education Fund — совместная инициатива Международной федерации футбола (ФИФА) и организации Global Citizen, направленная на финансирование образовательных и спортивных программ для детей в уязвимых сообществах по всему миру. В течение всего турнира 1 доллар США с каждого проданного билета на матчи ЧМ-2026 будет пожертвован в этот фонд.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноАкцию «Бессмертный полк» провели более чем на 150 футбольных матчах
12 мая
СлухиФИФА планирует сделать церемонии открытия в каждой стране-хозяйке ЧМ-2026
08 мая
ОфициальноПеред играми Кубка России выступят Александр Домогаров и Светлана Сурганова
04 мая
Во время конгресса ФИФА почтили память Никиты Симоняна и Бориса Игнатьева
01 мая
ОфициальноМатч «Динамо» — «Зенит» откроет парень, спасший 23 человека от наводнения
18 апреля
Впервые в истории в перерыве финала чемпионата мира пройдёт музыкальное шоу
17 апреля
Все комментарии
Nenash
Nenash
вчера в 20:24
Шуру вместо Шакиры.. ☝️🤭
lazzioll
lazzioll
вчера в 19:33
теткам 120 лет на двоих. как-то помоложе звезд не нашлось? а ну вот - семь корейский пацанов по 30 лет)) о которых я только что узнал. надо чаще следить за музыкальной индустрией)
zz8m96825swj
zz8m96825swj
вчера в 17:52
Под пивко вполне сойдут
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 