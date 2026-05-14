Мадонна, Шакира и BTS выступят в перерыве финала чемпионата мира

В перерыве финала чемпионата мира 2026 года, который состоится 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси), пройдёт музыкальное шоу.
В нём примут участие американская исполнительница Мадонна, колумбийская певица Шакира и южнокорейская группа BTS.
Такое мероприятие в перерыве финального матча пройдёт впервые в истории ЧМ. Его поддержит FIFA Global Citizen Education Fund — совместная инициатива Международной федерации футбола (ФИФА) и организации Global Citizen, направленная на финансирование образовательных и спортивных программ для детей в уязвимых сообществах по всему миру. В течение всего турнира 1 доллар США с каждого проданного билета на матчи ЧМ-2026 будет пожертвован в этот фонд.