PIF стал официальным спонсором ЧМ-2026

вчера, 17:58

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что официальным спонсором чемпионата мира 2026 года станет Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).

У них уже был опыт успешного партнёрства на Клубном чемпионате мира-2025. Пресс-служба ФИФА отмечает, что стороны имеют общий подход к стимулированию роста и вовлечённости в футбол.

Сотрудничество включает работу с входящими в PIF Savvy Games Group — компанией, которая занимается сферой видеоигр и киберспорта, а также Qiddiya City (позиционируется как будущая столица развлечений, спорта и культуры).

Перевод с fifa.com Фото: Сайт ФИФА
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:25
Лишь бы деньги поступали, а тут у каждого свои интересы...
Варвар7
вчера в 18:18
Официальный представитель ФИФА, аж глаза от важности закатил , когда объявлял о том, кто будет спонсором....)))
Гость
