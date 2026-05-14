PIF стал официальным спонсором ЧМ-2026

вчера, 17:58

Международная федерация футбола ( ФИФА ) объявила о том, что официальным спонсором чемпионата мира 2026 года станет Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).

У них уже был опыт успешного партнёрства на Клубном чемпионате мира-2025. Пресс-служба ФИФА отмечает, что стороны имеют общий подход к стимулированию роста и вовлечённости в футбол.

Сотрудничество включает работу с входящими в PIF Savvy Games Group — компанией, которая занимается сферой видеоигр и киберспорта, а также Qiddiya City (позиционируется как будущая столица развлечений, спорта и культуры).