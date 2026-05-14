Английская Премьер-Лига объявила кандидатов на звание тренера сезона

Английская Премьер-Лига опубликовала список претендентов на получение награды лучшему тренеру по итогам сезона 2025/26.
Представлено шесть кандидатов: Кит Эндрюс («Брентфорд»), Микель Артета («Арсенал»), Майкл Каррик («Манчестер Юнайтед»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Андони Ираола («Борнмут»), Регис Ле Брис («Сандерленд»).
Голосование завершится 18 мая.
Эндрюс принял клуб после Томаса Франка, который создал этот Брентфорд и провел его от низов до АПЛ! Казалось, что с уходом тренера и нескольких лидеров, "пчелы" будут бороться за выживание, но нет, они умудрились сыграть еще лучше, и сейчас имеют шансы выйти в ЕК!!!!
Ле Бри вывел "черных котов" в АПЛ и там продолжил наводить шороху. Рад, что Сандерленду удалось остаться в АПЛ, надеюсь закрепятся там на долго!
Ираола проделал отличную работу с Борнмутом! Сейчас у команды рекордная для коуба серия без поражений(уже 16 матчей) и клуб так же имеет хорошие шансы на исторический выход в ЕК! И всё это благодаря тренеру!
Пеп....ну поднадоел уже) легендарный тренер и если дожмет Арсенал и в этом сезоне, то точно он
Керрик....пришел, увидел, победил!!! Думаю точно заслужил полноценный контракт с МЮ! Следующий сезон станет определяющим, т.к МЮ вернулся в ЛЧ, а значит и матчей ьудет больше, и сил будут тратит больше...вот и поглядим на него в такой ситуации
А так, Кэррик проделал классную работу, МЮ при нём сильно преобразился!