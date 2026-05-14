Английская Премьер-Лига объявила кандидатов на звание тренера сезона

вчера, 18:38

Английская Премьер-Лига опубликовала список претендентов на получение награды лучшему тренеру по итогам сезона 2025/26.

Представлено шесть кандидатов: Кит Эндрюс («Брентфорд»), Микель Артета («Арсенал»), Майкл Каррик («Манчестер Юнайтед»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Андони Ираола («Борнмут»), Регис Ле Брис («Сандерленд»).

Голосование завершится 18 мая.

jv2k3s7fdw7y
вчера в 21:31
Чемпионом будет Артета, значить он лучший!
A.S.A
вчера в 20:25
Тут тоже сложно сделать выбор, но если Артета приведет Арсенал к чемпионству, то тут без вариантов!
Эндрюс принял клуб после Томаса Франка, который создал этот Брентфорд и провел его от низов до АПЛ! Казалось, что с уходом тренера и нескольких лидеров, "пчелы" будут бороться за выживание, но нет, они умудрились сыграть еще лучше, и сейчас имеют шансы выйти в ЕК!!!!
Ле Бри вывел "черных котов" в АПЛ и там продолжил наводить шороху. Рад, что Сандерленду удалось остаться в АПЛ, надеюсь закрепятся там на долго!
Ираола проделал отличную работу с Борнмутом! Сейчас у команды рекордная для коуба серия без поражений(уже 16 матчей) и клуб так же имеет хорошие шансы на исторический выход в ЕК! И всё это благодаря тренеру!
Пеп....ну поднадоел уже) легендарный тренер и если дожмет Арсенал и в этом сезоне, то точно он
Керрик....пришел, увидел, победил!!! Думаю точно заслужил полноценный контракт с МЮ! Следующий сезон станет определяющим, т.к МЮ вернулся в ЛЧ, а значит и матчей ьудет больше, и сил будут тратит больше...вот и поглядим на него в такой ситуации
Romeo 777
вчера в 19:06
Артета, если станет чемпионом!
А так, Кэррик проделал классную работу, МЮ при нём сильно преобразился!
Гость
