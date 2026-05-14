Вратаря «Пари НН» оштрафовали на 300 тысяч рублей за неспортивное поведение

1778774348

вчера, 18:59

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) принял решение оштрафовать вратаря «Пари НН» на 300 тысяч рублей за неспортивное поведение и оскорбления в адрес болельщиков.

Напомним, во время игры 29-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2) голкипер обратился к болельщикам на трибунах, выразив недовольство плакатами в поддержку бывшего главного тренера нижегородского клуба Алексея Шпилевского, футболист при этом использовал нецензурные выражения.

Также после матча Медведев заявил, что люди, которые вывесили плакаты, могут не поддерживать команду. Генеральный директор «Пари НН» принёс извинения после слов футболиста.