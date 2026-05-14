Вратаря «Пари НН» оштрафовали на 300 тысяч рублей за неспортивное поведение

вчера, 18:59
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать вратаря «Пари НН» Никиту Медведева на 300 тысяч рублей за неспортивное поведение и оскорбления в адрес болельщиков.

Напомним, во время игры 29-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2) голкипер обратился к болельщикам на трибунах, выразив недовольство плакатами в поддержку бывшего главного тренера нижегородского клуба Алексея Шпилевского, футболист при этом использовал нецензурные выражения.

Также после матча Медведев заявил, что люди, которые вывесили плакаты, могут не поддерживать команду. Генеральный директор «Пари НН» принёс извинения после слов футболиста.

valt134
сегодня в 00:09
То есть, как я понял, Медведев тем самым осуждает Шпилевского и рвёт.опу за нового тренера, то есть за СВОЕ место в основном составе. Если это так, то во избежание и дальнейшего разрыва .оп, могли бы довести и сумму штрафа до 500 косарей.
Bad Listener
вчера в 20:49
Надо во время матча следить за соперниками и мячом, а не плакаты читать, может меньше тогда пропускать будешь
Vadik
вчера в 20:40
Фанатам его отдайте, они накажут...
65ddttbz4usp
вчера в 20:08
Он же ж. за Пари рвал, что все напрасно?
drug01
вчера в 19:33
Надо держать язык за зубами!
e9y9aefky36z
вчера в 19:28
Никита заслужил, не сдержался, а болельщики всегда правы
Варвар7
вчера в 19:19
Никитос на 300 К "нанеспортивил"...)))
