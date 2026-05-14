АПЛ назвала претендентов на награду лучшему футболисту сезона

Английская Премьер-Лига опубликовала список кандидатов на звание лучшего футболиста сезона 2025/26.
Всего номинантов восемь: полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, защитник Габриэль Магальяйнс, вратарь Давид Райя, полузащитник Деклан Райс (все — «Арсенал»), хавбек «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт, нападающий Эрлинг Холанд, вингер Антуан Семеньо (оба — «Манчестер Сити»), форвард «Брентфорда» Тьяго.
Голосование завершится 18 мая.
Из восьми можно срезать список до трёх, но далее всё подвластно не только логике и смыслу...
Если чемпионом станет Сити, то Холланд может получить награду, т.к он лучший бомбардир лиги и первую часть сезона провел просто шикарно! Далее у норвежского киборга случилось голевая засуха, Пеп подсуетился, и в Сити появился Семеньо, который отлично играл в Борнмуте в первой части сезона, а во второй стал тащить Сити
Если чемпионом станет Арсенал, то каждый из кпндидатов представленных лигой достоин награды!!! Райя три сезона подряд получает золотую перчатку АПЛ, совершил немало сумашедших сэйвов, позволив тем самым команде набирать очки
Райс...это настоящий конь, который весь сезон пашет от ворот, до ворот, выполняет огромный объем работы. Помимо этого отвечает за все стандарты и вообще, отличный игрок!
Биг Габи это стена в обороне и ужас при стандартах у чужих ворот! Их связка с Салиба просто бомба!
Бруно....можно сказать в одиночку тащит на себе МЮ. При Каррике дела у команды пошли в гору и бруно засверкал. Сейчас на его счету 19 голевых передач и до повторения рекорда ему осталась одна передача, а если отдаст 2, то впишет себя в историю АПЛ! И если он это сделает, то награду можно смело отдавать ему!
Морган Гиббс-Уайт...капитан Ноттингема, который вместе с Андерсоном весь сезон тащили клуб из зоны вылета и им это удалось! Лично я больше восхищаюсь Андерсоном!
Тьяго....это открытие сезона, бразил влетел в АПЛ с двух ног и сейчас уступает только Холланду, в бомбардирской гонке, это с учетом того, что играет в клубе, который в разы скромнее Сити. Справедливости ради стоит отметить и то, что он больше всех забил с 11-ти метровых, но их тоже нужно уметь реализовывать!