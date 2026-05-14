Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

АПЛ назвала претендентов на награду лучшему футболисту сезона

вчера, 19:32

Английская Премьер-Лига опубликовала список кандидатов на звание лучшего футболиста сезона 2025/26.

Всего номинантов восемь: полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, защитник Габриэль Магальяйнс, вратарь Давид Райя, полузащитник Деклан Райс (все — «Арсенал»), хавбек «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт, нападающий Эрлинг Холанд, вингер Антуан Семеньо (оба — «Манчестер Сити»), форвард «Брентфорда» Тьяго.

Голосование завершится 18 мая.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноАнглийская Премьер-Лига объявила кандидатов на звание тренера сезона
Вчера, 18:38
ОфициальноНазван лучший вратарь Кубка России в этом сезоне
Вчера, 15:21
ОфициальноПражская «Славия» стала чемпионом Чехии и завоевала 23-й титул в истории
Вчера, 00:10
15-летний Джей Джей Гэбриел признан лучшим игроком сезона U18 АПЛ
13 мая
Даже Ямаль обогнал Роналду. 6 футболистов, которые выигрывали Ла Лигу чаще Криштиану
12 маяЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии12
ОфициальноДембеле — лучший футболист сезона в Лиге 1 по версии UNFP
12 мая
Сортировать
Все комментарии
la-respect0
la-respect0
вчера в 22:56
Без сомнения Бруну , каким бы мерзким нытиком не был).Тащит МЮ
ABir
ABir
вчера в 21:42
А где Салах из Ливера?
shur
shur
вчера в 21:35
...все знают неоднозначное моё отношение к Бруно! Но в этот час,
без всякой лишней лести,заслужил стопудово! Тянет не просто команду, а величайший Клуб Мира МЮ и как тянет, чёрт меня возьми,браво!
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:08, ред.
Бруну
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 20:32
Деклан Райс скорее всего, правда вторая часть сезона блекловатая
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:12
Каждый из претендентов провёл очень сильный сезон и пока еще не ясен чемпион, сложно выбрать одного "того самого"!
Если чемпионом станет Сити, то Холланд может получить награду, т.к он лучший бомбардир лиги и первую часть сезона провел просто шикарно! Далее у норвежского киборга случилось голевая засуха, Пеп подсуетился, и в Сити появился Семеньо, который отлично играл в Борнмуте в первой части сезона, а во второй стал тащить Сити
Если чемпионом станет Арсенал, то каждый из кпндидатов представленных лигой достоин награды!!! Райя три сезона подряд получает золотую перчатку АПЛ, совершил немало сумашедших сэйвов, позволив тем самым команде набирать очки
Райс...это настоящий конь, который весь сезон пашет от ворот, до ворот, выполняет огромный объем работы. Помимо этого отвечает за все стандарты и вообще, отличный игрок!
Биг Габи это стена в обороне и ужас при стандартах у чужих ворот! Их связка с Салиба просто бомба!
Бруно....можно сказать в одиночку тащит на себе МЮ. При Каррике дела у команды пошли в гору и бруно засверкал. Сейчас на его счету 19 голевых передач и до повторения рекорда ему осталась одна передача, а если отдаст 2, то впишет себя в историю АПЛ! И если он это сделает, то награду можно смело отдавать ему!
Морган Гиббс-Уайт...капитан Ноттингема, который вместе с Андерсоном весь сезон тащили клуб из зоны вылета и им это удалось! Лично я больше восхищаюсь Андерсоном!
Тьяго....это открытие сезона, бразил влетел в АПЛ с двух ног и сейчас уступает только Холланду, в бомбардирской гонке, это с учетом того, что играет в клубе, который в разы скромнее Сити. Справедливости ради стоит отметить и то, что он больше всех забил с 11-ти метровых, но их тоже нужно уметь реализовывать!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 20:11
Райа и Семеньо однозначно
particular
particular
вчера в 19:41
Вратарей оценивают по пропущенным, нападающих - по забитым, остальные в тени статистики, но более видны специалистам...
Из восьми можно срезать список до трёх, но далее всё подвластно не только логике и смыслу...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:41
Я бы однозначно проголосовал за Холанда...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 