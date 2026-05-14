Сборная Бразилии продлила контракт с Карло Анчелотти

вчера, 19:41

Бразильская конфедерация футбола (CBF) и главный тренер национальной сборной Карло Анчелотти продлили сотрудничество. Новый контракт рассчитан до чемпионата мира 2030 года.

Итальянский специалист возглавил команду в мае 2025-го.

Валерыч
сегодня в 04:19
Ну это они явно поспешили... Продлить (или не продлить) контракт можно было бы и после ЧМ по итогам и результатам выступления на нём сборной Бразилии под руководством Анчелотти.
Lobo77
сегодня в 01:26
Наверное понимают что в этом цикле ничего не выиграют
Дают фору Анчи и чтоб спокойно исследовал сборную и выстрелил в следующем цикле.
Юзать он умеет. Особенно если есть доверие.
Но потом возможен трофей. И обязательно дальше выжженная земля.
Но сборной Бразилии нынче не до жиру.
Посмотрим.
y-ago
сегодня в 00:29
На мой взгляд, Неймар — один из самых талантливых футболистов своего поколения. Техника, дриблинг, видение поля, нестандартные решения — в прайме он был игроком уровня «космос».
Другое дело, что карьеру сильно подкосили травмы и постоянные паузы (отчасти - характер). Поэтому нынешний Неймар — уже не тот, кто в одиночку тащил матчи. Но даже сейчас это футболист с огромным опытом, харизмой и пониманием игры. Для сборной Бразилии его присутствие в расширенном составе — скорее плюс, чем минус.
И Великий Карло это прекрасно понимает: он берет не медийное имя, а игрока, который при правильной форме всё ещё может решить эпизод.
Sergo81
Sergo81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:24
Готов ли Неймар на подвиги-вот вопрос!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 23:17
Неймара включил в расширенную заявку. Мозги у Карло ещё варят!!!
la-respect0
вчера в 22:58
Потолок это полуфинал , и это , если сетка будет удачной
Sergo81
вчера в 22:35
Анчелотти великий тренер. Но великим он стал благодаря Милану и Реалу. Ну с Юве кубок Интертото брал в 99. Наполи, Челси, ПСЖ , Бавария, Эвертон, максимум чемпионат брал, и в сборной не очень как-то получилось. Так что чуда от Бразилии не жду. Только за счёт индивидуального мастерства игроков могут что/то показать.
shur
вчера в 22:17
...давай так! Дорогой мой одноклубник, счастливый Ты человек в Сборную пришёл глыбище,от этого только интереснее и сильнее
станет команда известная как Жогу Бониту (Joga Bonito — «Красивая игра») !!! Желаю чтобы вас боялись и уважали на ЧМ-26!
(....только не берите Неймара,поезд ушёл, повторяю вам нужна сильная команда!)
y-ago
вчера в 22:10
А мне, правда, горько за любимый Реал, с одной стороны, с другой же - я рад за любимую Бразилию.
shur
вчера в 22:06
...да кому щас легко,Бро! В моём послании звучит глубокая ирония,
и не более! Ни в коем случае! Мы драли всех и будем это делать не сейчас,позже,ещё не вечер!!!
y-ago
вчера в 22:03
"14 титулов, 3 ЛЧ" ( я насчитал 11 за последние пять лет и 15 за оба прихода) — это у некоторых клубов вся история скромнее выглядит. А «всё пропало» — это когда тренера увольняют после нуля трофеев, а не когда он уходит легендой в сборную Бразилии. :)) Так что не «Папа, всё пропало», а скорее:
«Папа ушёл, оставив детям полный шкаф кубков».
shur
вчера в 21:44
В Мадриде опустили шторы! Надежда умерла последней! Бразилия
так Бразилия! Папа спасибо за всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всё что нажито непосильным трудом, за пять лет, 14 призов,3 ЛЧ,
всё пропало.........!!!
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:16
Решение по меньшей мере спорное. С учётом двух факторов. Первое. Далеко не юный возраст. И что будет, если на ЧМ 26 сборная не выйдет из группы, либо вылетит на ранней стадии? А контракт до 30 года уже подписан. Не логично.
Groboyd
вчера в 20:06
Как бы увольнять не пришлось после провала на мундиале.
DXTK
вчера в 20:05
Бразильцы.......Что у Челси научились что ли контракт почти на 5 лет???? Анчелотти еще ничего не добился, как там будет на ЧМ??? а ему уже контракт продлили тем более уже пенсионер.....а если провалится неустойку платить будут.....
