Бразильская конфедерация футбола (CBF) и главный тренер национальной сборной Карло Анчелотти продлили сотрудничество. Новый контракт рассчитан до чемпионата мира 2030 года.
Итальянский специалист возглавил команду в мае 2025-го.
Другое дело, что карьеру сильно подкосили травмы и постоянные паузы (отчасти - характер). Поэтому нынешний Неймар — уже не тот, кто в одиночку тащил матчи. Но даже сейчас это футболист с огромным опытом, харизмой и пониманием игры. Для сборной Бразилии его присутствие в расширенном составе — скорее плюс, чем минус.
И Великий Карло это прекрасно понимает: он берет не медийное имя, а игрока, который при правильной форме всё ещё может решить эпизод.