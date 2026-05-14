Луиса Энрике не удивляет игра Сафонова в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об игре вратаря Матвея Сафонова после матча 29-го тура Лиги 1 с «Лансом» в гостях (2:0).
По итогам вчерашней встречи парижане в 14-й раз выиграли чемпионский титул. Для российского футболиста победа в чемпионате Франции стала второй подряд.
Удивляет ли его уровень игры голкипера
Это удивительно для вас, но не для меня. Я всегда говорил, что у меня три вратаря очень высокого уровня. Мы начали с Лукаса Шевалье, а потом сделали замену. Всегда стремимся выпускать на поле лучших игроков команды. И это может меняться, даже на позиции вратаря. Нужно быть открытым ко всему этому. Игроки должны показывать результат каждый день. Все игроки на поле демонстрируют амбиции и способности. Когда ты представляешь ПСЖ, должен показывать результат. А потом тренер даёт тебе возможность играть или нет.