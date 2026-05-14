Франция. Лига 1 2025/2026

Луиса Энрике не удивляет игра Сафонова в ПСЖ

вчера, 20:52
ЛансЛоготип футбольный клуб Ланс0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об игре вратаря Матвея Сафонова после матча 29-го тура Лиги 1 с «Лансом» в гостях (2:0).

По итогам вчерашней встречи парижане в 14-й раз выиграли чемпионский титул. Для российского футболиста победа в чемпионате Франции стала второй подряд.

Удивляет ли его уровень игры голкипера

Это удивительно для вас, но не для меня. Я всегда говорил, что у меня три вратаря очень высокого уровня. Мы начали с Лукаса Шевалье, а потом сделали замену. Всегда стремимся выпускать на поле лучших игроков команды. И это может меняться, даже на позиции вратаря. Нужно быть открытым ко всему этому. Игроки должны показывать результат каждый день. Все игроки на поле демонстрируют амбиции и способности. Когда ты представляешь ПСЖ, должен показывать результат. А потом тренер даёт тебе возможность играть или нет.

25процентный клоун
вчера в 23:02
формальная речь, ради ответа на вопрос
6etya2xsbmf3
вчера в 22:03
Главное Матвею не расслабляться....
CCCP1922
вчера в 21:34
Это просто слова ... Надо будет, скажет другие.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:22
Точно также, как на фоне отсутствия топовых клубов в Европе выделяется ПСЖ.
Bad Listener
вчера в 20:55, ред.
Не ну если взяли то наверное заслужил, уж селекция у лучшей команды в Европе не должна вызывать удивления и вопросов. Меня поражает что кто то кто это спросил удивляется, это кто же в нашего парня так не верит и почему? Не то чтобы Сафонов был прям выдающимся вратарём, просто на фоне отсутствия в мире топовых игроков Мотя вполне выдерживает конкуренцию, сейчас у каждого куча минусов и проблемных мест найдётся. Оливеров Канов и Львов Яшиных нету от слова совсем. Поколения ни те, слишком незрелые все и лихорадочные чтобы быть великими и стабильно держать планку топа.
