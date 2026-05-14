Пирло, Матерацци и Дзюба посетят праздник футбола в «Лужниках»

вчера, 21:09

На территории олимпийского комплекса «Лужники» 24 мая в рамках Дня футбола пройдут праздничные мероприятия.

Более 650 команд на 50 футбольных площадках соберутся, чтобы показать свои навыки любовь к игре. Организаторами одного из главных событий московского спорта в новом летнем сезоне станут Российский футбольный союз и Департамент спорта города Москвы.

С раннего утра и до вечера на 50 игровых площадках олимпийского комплекса пройдут матчи среди юношеских коллективов от 9 до 11, от 12 до 14 и от 15 до 17 лет, студенческих команд, взрослых любителей и спортсменов. Кроме того, состоится турнир по киперболу.

Одним из ключевых событий дня станет гала-матч, в котором всемирно известные футболисты сыграют против 100 детей, а затем проведут автограф-сессии. Гостями праздника станут чемпионы мира в составе сборной Италии Андреа Пирло и Марко Матерацци, нападающий «Акрона» Артём Дзюба, а также другие известные спортсмены.

Кульминацией большого футбольного вечера будет Суперфинал Кубка России, в котором на Большой спортивной арене Лужников встретятся «Спартак» и «Краснодар». Начало игры — в 18:00, а перед её началом болельщики смогут увидеть церемонию открытия и развлекательную программу.

t6r498nr6pr5
сегодня в 03:32
Ка Пирло-то затесался среди двух маргиналов?
CCCP1922
сегодня в 03:01
Пирло и Матерацци.... Этих все знают, а кто остальные?
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:14
Самое главное- чтобы Максим свою коронную песенку спела. Без этого Спартаку придётся туго...
iBragim2102
вчера в 22:31
Название этой новости звучит как начало хорошего анекдота
afprmgrn6qgr
вчера в 22:01
Каким боком Дзюбиньо туда попал....
shur
вчера в 21:22, ред.
....Андрюха Пирло это хав от Бога,
Такие вещи на поле творил!
Зачем позвали Матерацци ?
Чтоб Дзюба головой его долбил!
В итоге как они играли,так каждого по этому позвали!!!
И как в народе говорится,
Один из них хоть в чём то пригодится!!!
DXTK
вчера в 21:21
А Сафонов ???? че не приедет?????
