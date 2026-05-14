Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Сборная Франции представила состав на чемпионат мира-2026

вчера, 22:37

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

В список из 26 игроков вошли:

Вратари

Мик Меньян («Милан»), Робин Риссе («Ланс»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники

Люка Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Люка Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Максенс Лакруа («Кристал Пэлас»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайотчанкуль Упамекано («Бавария»).

Полузащитники

Нголо Канте («Фенербахче»), Куадио Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ).

Нападающие

Манес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Дезире Дуэ (все — ПСЖ), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

На мундиале, который пройдёт этим летом в США, Мексике и Канаде, французы выступят в группе I. Их соперниками станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии.

Перед турниром Франция проведёт два контрольных матча — с Кот-д'Ивуаром 4 июня и Северной Ирландией 8-го числа.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноТри представителя РПЛ вошли в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ
Вчера, 20:20
Анчелотти рассказал, от чего будет зависеть вызов Неймара на чемпионат мира
13 мая
Анчелотти заявил, что рассчитывает на 41-летнего Тиаго Силву на ЧМ-2026
13 мая
Салах сможет сыграть в товарищеском матче с Россией
13 мая
Без Неймара, зато с футболистами «Зенита». Бразильцы опубликовали вероятную заявку на ЧМ-2026
13 маяRoman Novikov в блоге Тактический лабиринтКомментарии6
Мануэль Нойер может вернуться в сборную Германии к ЧМ-2026
12 мая
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:29
Есть из кого выбирать
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 02:37, ред.
Самая куцая линия это полузащита. Канте оказывается до сих пор играет. Хотя каким боком записали Шерки в нападение)
Lobo77
Lobo77
сегодня в 00:57, ред.
Полузащиту опубликовали - одни опорники что ли?)
Все атакующие в нападающих?
Прям для схемы 424
y-ago
y-ago
сегодня в 00:34
Вот смотришь на состав и понимаешь, почему Францию каждый турнир называют фаворитом. Это не просто набор звёзд — это футбольный монстр с глубиной состава, где у половины игроков уже уровень топ-клубов и финалов ЛЧ.
Bombon
Bombon
вчера в 23:42
Нападение шикарное, но вратари и линия полузащиты так себе
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 23:30
От игроков линии нападения можно сойти с ума!!!
shur
shur
вчера в 23:01
...что не имя - бойцы! Одна из моих фаворитов Сборных Мира!
А главное игра команды, убедительная,на кураже!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:46
Как всегда фаворит... а там как карта ляжет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 