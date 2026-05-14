Сборная Франции представила состав на чемпионат мира-2026

Главный тренер сборной Франции объявил состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

В список из 26 игроков вошли:

Вратари

Мик Меньян («Милан»), Робин Риссе («Ланс»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники

Люка Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Люка Эрнандес ( ПСЖ ), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Максенс Лакруа («Кристал Пэлас»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайотчанкуль Упамекано («Бавария»).

Полузащитники

Нголо Канте («Фенербахче»), Куадио Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери ( ПСЖ ).

Нападающие

Манес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Дезире Дуэ (все — ПСЖ ), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

На мундиале, который пройдёт этим летом в США , Мексике и Канаде, французы выступят в группе I. Их соперниками станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии.

Перед турниром Франция проведёт два контрольных матча — с Кот-д'Ивуаром 4 июня и Северной Ирландией 8-го числа.