«Астон Вилла» сыграет в финале Лиги Европы в третьем комплекте формы

«Астон Вилла» объявила, что в финале Лиги Европы футболисты сыграют в третьей форме, созданной Adidas.

Футболка, выполненная преимущественно в белом цвете, выбрана, чтобы не было путаницы с традиционной красно-белой расцветкой «Фрайбурга», который будет соперником английского клуба в решающей игре.

Форму украсит специальный идентификатор по случаю финала. Кроме того, из-за лицензионных правил в Турции (поединок пройдёт в Стамбуле) вместо логотипа главного партнёра бирмингемского клуба будет название фонда «Астон Виллы».