«Астон Вилла» сыграет в финале Лиги Европы в третьем комплекте формы

вчера, 23:38
ФрайбургЛоготип футбольный клуб Фрайбург-:-Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла20.05.2026 в 22:00 Не начался

«Астон Вилла» объявила, что в финале Лиги Европы футболисты сыграют в третьей форме, созданной Adidas.

Футболка, выполненная преимущественно в белом цвете, выбрана, чтобы не было путаницы с традиционной красно-белой расцветкой «Фрайбурга», который будет соперником английского клуба в решающей игре.

Форму украсит специальный идентификатор по случаю финала. Кроме того, из-за лицензионных правил в Турции (поединок пройдёт в Стамбуле) вместо логотипа главного партнёра бирмингемского клуба будет название фонда «Астон Виллы».

SHEFFIELD UNITED
сегодня в 00:09
Не очень, тускло смотрится!
Capral
вчера в 23:56
Смотрится, как полинявшая.
Гость
