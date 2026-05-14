Молодёжная команда «Зенита» может принять участие в турнире в Бразилии

вчера, 23:59

По информации источника, петербургский «Зенит» направил официальное письмо в Федерацию футбола Сан-Паулу (FPF) с просьбой об участии в розыгрыше Кубка Сан-Паулу среди молодёжных команд 2027 года.

В случае одобрения россияне прибудут в Бразилию в ноябре для завершения подготовки и будут базироваться на базе «Мейя Нойте» в этот период.

Сообщается, что помимо руководства клуба и FPF на встрече, которая состоялась на прошлой неделе, для посредничества в переговорах присутствовал также вице-президент по стратегическим институциональным отношениям блока Бразилия-Россия в БРИКС Деванир Кавальканте.

Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:43
Молодёжь хоть мир повидает, слетает в страну, "где много-много диких обезьян"...
CCCP1922
сегодня в 00:09
Зенит не зря окучивает Южную Америку.... Идея хорошая.
Alex_67
сегодня в 00:04
А может лучше было сначала согласовать, сообщить потом?
