Руис не останется в ЦСКА. Колумбиец может оказаться в другом клубе РПЛ

сегодня, 00:35

В агентстве Best of You Sports, представляющем интересы вингера ЦСКА Даниэля Руиса, сообщили об уходе колумбийца из московского клуба по окончании сезона.

Игрок был арендован российской командой прошлым летом у «Мильонариоса» с обязательством выкупа при выполнении определённых условий. Футболист отыграл 7 матчей в составе «красно-синих», не отметившись результативными действиями.

Руис покидает ЦСКА и возвращается в «Мильонариос». Мы рассматриваем варианты в РПЛ и других лигах.

Доволен ли Даниэль опытом в ЦСКА? Нет. Челестини сам просил его переход, у нас даже был совместный видеозвонок, где он говорил, что игрок ему нравится. Когда Руис играл, команда показывала хорошие результаты и шла наверху таблицы, но позже ему перестали давать возможность выходить на поле. Мы в поисках клуба, которому понравится Даниэль.

Mangur
сегодня в 00:52
Рыба ищет гдемглубже,хокеист где лючше.Колумбиец не исключение.Ищет свою команду.
Гость
