Руис не останется в ЦСКА. Колумбиец может оказаться в другом клубе РПЛ

В агентстве Best of You Sports, представляющем интересы вингера ЦСКА , сообщили об уходе колумбийца из московского клуба по окончании сезона.

Игрок был арендован российской командой прошлым летом у «Мильонариоса» с обязательством выкупа при выполнении определённых условий. Футболист отыграл 7 матчей в составе «красно-синих», не отметившись результативными действиями.

Руис покидает ЦСКА и возвращается в «Мильонариос». Мы рассматриваем варианты в РПЛ и других лигах.