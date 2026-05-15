Руис не останется в ЦСКА. Колумбиец может оказаться в другом клубе РПЛ

В агентстве Best of You Sports, представляющем интересы вингера ЦСКА Даниэля Руиса, сообщили об уходе колумбийца из московского клуба по окончании сезона.
Игрок был арендован российской командой прошлым летом у «Мильонариоса» с обязательством выкупа при выполнении определённых условий. Футболист отыграл 7 матчей в составе «красно-синих», не отметившись результативными действиями.
Руис покидает ЦСКА и возвращается в «Мильонариос». Мы рассматриваем варианты в РПЛ и других лигах.
Доволен ли Даниэль опытом в ЦСКА? Нет. Челестини сам просил его переход, у нас даже был совместный видеозвонок, где он говорил, что игрок ему нравится. Когда Руис играл, команда показывала хорошие результаты и шла наверху таблицы, но позже ему перестали давать возможность выходить на поле. Мы в поисках клуба, которому понравится Даниэль.