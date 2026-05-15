Джон Дуран согласовал досрочное прекращение аренды с «Зенитом»

вчера, 08:23

По информации источника, «Зенит» согласовал досрочное прекращение аренды нападающего Джона Дурана, права на которого принадлежат «Аль-Насру».

Уже в понедельник 22-летний футболист прибудет в Медельин, где присоединится к расположению сборной Колумбии и начнет работу под руководством тренерского штаба национальной команды.

Главной причиной расставания называют желание игрока продолжить карьеру в Европе. Дуран рассчитывает найти новый клуб в одном из европейских чемпионатов после завершения чемпионата мира.

Sergo81
Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:56
Это не ошибка, он не смог отказаться и от Гонду тоже
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 22:53
Да, кудрявый жёстко ошибся, слив лидера печки
Sergo81
Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:51
Для РПЛ нормально играли,Дивеев столько матчей вытаскивал, а сейчас без него тоска зелёная
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 22:31
Косманда была, но футбола не было. Просто бежали.
Там кудрявого еврея гнать в зашей
hare6
hare6 ответ v5mm7aaacxg9 (раскрыть)
вчера в 22:29
Чтобы дельфин начал играть.
Sergo81
Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:25
У армейцев и так дела хуже некуда. Была играющая симпатичная команда. Лидера забрали, Гонду навязали, команда в штопоре.
Sergo81
Sergo81 ответ j4zbezb53swd (раскрыть)
вчера в 22:20
Уже может менять. У Зе закончился контракт и продления не будет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:12
Лучше бы его армейцам в аренду отдали
сергей уткин
сергей уткин
вчера в 22:03
Тупее чем он ещё не было. Одно слово балласт.
blitz
blitz
вчера в 19:20
Сразу было понятно что левый пассажир.
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 17:59
Джон Дуран,после ЧМ тебя забудут и будешь играть с арабами на верблюдах. Так и закончится твоя карьера ,забудь про Европу. Такое чувство что он типа крутой игрок . Де..л
Cpasrem
Cpasrem
вчера в 17:38
лучше бы семака продали....
Anton 866
Anton 866
вчера в 15:25
Потеря потерь! А ведь он всю команду на себе тащил! Эту легенду Питер никогда не забудет!
Lobo77
Lobo77
вчера в 14:31
Остался на столетие еще Джон Джон.
Можно заказать к нему Дюран Дюран.
Lobo77
Lobo77
вчера в 14:28
Джон Дуран.
Посуточно. ру.
AleS
AleS
вчера в 13:01
Похоже он дурачек ленивый, который очень высокого о себе мнения. Астон Вилла сорвала джекпот продав это тело за 70 млн арабам.
v5mm7aaacxg9
v5mm7aaacxg9
вчера в 12:52
Зачем его вообще в команду брали?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:12
Вот и хорошо. Он какой-то странный.
f4pynpetv9rz
f4pynpetv9rz
вчера в 10:46
Не ожидал от него такой плохой игры. Честно сказать не понимаю зачем его в сборную после такого сезона вызывают.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:43
Бежал без оглядки куда глаза гледят ...)
    Nenash
    Nenash
    вчера в 09:41
    Один Джон ушёл.. Осталось два.. 🤭
    xajaks
    xajaks ответ zdc3rn35f7ha (раскрыть)
    вчера в 09:39
    Карьеру он загубил когда из Виллы к арабам ушел....
    8pbyxk95ck3n
    8pbyxk95ck3n
    вчера в 09:38
    Еще и играть толком не начал, а уже поменял столько клубов.
    3zr4j55z4qcy
    3zr4j55z4qcy
    вчера в 09:33
    После чемпионата мира предложений для клубов будет гораздо больше, Дурану места там точно не будет.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:13
    Очень хорошо. Удачи тебе на новом месте.
    j4zbezb53swd
    j4zbezb53swd
    вчера в 09:11
    Через год в спартаке сменит Заболотного.
    hate.
    hate.
    вчера в 08:55
    У парня в голове опилки
    112910415
    112910415
    вчера в 08:44
    убежал в никуда ?!
    6nn3g6hn2uhn
    6nn3g6hn2uhn
    вчера в 08:40
    Если Аль-Насру он не подходит, то и многим европейским клубам он не подойдет.
