Джон Дуран согласовал досрочное прекращение аренды с «Зенитом»

вчера, 08:23

По информации источника, «Зенит» согласовал досрочное прекращение аренды нападающего , права на которого принадлежат «Аль-Насру».

Уже в понедельник 22-летний футболист прибудет в Медельин, где присоединится к расположению сборной Колумбии и начнет работу под руководством тренерского штаба национальной команды.

Главной причиной расставания называют желание игрока продолжить карьеру в Европе. Дуран рассчитывает найти новый клуб в одном из европейских чемпионатов после завершения чемпионата мира.