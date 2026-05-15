Стало известно, какую компенсацию «Реал» заплатит «Бенфике» за Моуриньо

Руководство «Реала» завершило переговоры с «Бенфикой» о переходе португальского тренера Жозе Моуриньо.
По данным источника, сумма компенсации за досрочное расторжение контракта специалиста составит 7 млн евро.
Официальная презентация главного тренера пройдет в Мадриде. Моуриньо уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
Бенфике бы приглядеться к Фелипе Луису! Молодой, амбициозный, хорошо проявил себя в бразильском Фламенго! Уровень и стиль чемпионатов практически сопоставим,так что может и стрельнет команда при нем!!!
Пересу нужны изменения здесь и сейчас, но Реалу нужно строить команду пару лет.