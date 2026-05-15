Испания. Примера 2025/2026

Стало известно, какую компенсацию «Реал» заплатит «Бенфике» за Моуриньо

вчера, 08:32

Руководство «Реала» завершило переговоры с «Бенфикой» о переходе португальского тренера Жозе Моуриньо.

По данным источника, сумма компенсации за досрочное расторжение контракта специалиста составит 7 млн евро.

Официальная презентация главного тренера пройдет в Мадриде. Моуриньо уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

A.S.A
вчера в 14:21
Раз Бенфика начала искать главного тренера, значит уход Жозе велик! Силва интересный вариант, но если чесно, хотелось бы, что бы он остался в АПЛ! Да, Бенфика это топ клуб португалии и постоянный участник еврокубков, но в целом, сама лига очень слаба, поэтому хотелось бы, что бы этот тренер и дальше трудился в топ лиги!
Бенфике бы приглядеться к Фелипе Луису! Молодой, амбициозный, хорошо проявил себя в бразильском Фламенго! Уровень и стиль чемпионатов практически сопоставим,так что может и стрельнет команда при нем!!!
STADIÓN ČSSR
вчера в 11:25
Маур всегда интересен, главное, чтобы свежие идеи были
myqbc6hqtpxa
вчера в 09:14
Теперь Мауру надо отбить эти деньги
hate.
вчера в 08:54
Перес реально что ли???
MMM 58
MMM 58 ответ 3szrnhd8m4ay (раскрыть)
вчера в 08:54
вчера в 08:54
Что именно странно?
112910415
вчера в 08:42
процесс-то идёт, однако !
3szrnhd8m4ay
вчера в 08:37
Странно, игроки Реала против, могут и слить тренера.
Футболист с 1 подъезда
вчера в 08:34
Все равно он уже не "особенный".
Пересу нужны изменения здесь и сейчас, но Реалу нужно строить команду пару лет.
