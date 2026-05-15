Мбаппе рассказал, почему не вышел в стартовом составе против «Овьедо»

Нападающий мадридского «Реала» прокомментировал свое отсутствие в стартовом составе на матч против «Овьедо» (2:0).

Я на 100% в порядке. Я не вышел в стартовом составе, потому что для тренера был четвертым вариантом в атаке — после Мастантуоно, Винисиуса и Гонсало. Я рассчитывал начать матч с первых минут, но это тактическое решение тренера, которое нужно уважать. Никакой обиды с моей стороны нет. У меня рабочие отношения с Арбелоа, к нему необходимо относиться с должным уважением. Требования тренерского штаба нужно принимать. Теперь моя задача — работать еще усерднее, чтобы выиграть конкуренцию у Винисиуса, Гонсало и Мастантуоно. Я не слежу за пресс-конференциями тренера. Дома я смотрю только французское телевидение, а не испанское.