Слот заявил, что не думал об уходе из «Ливерпуля»

вчера, 09:31

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот опроверг слухи о возможном уходе и заявил о намерении исправить ситуацию в следующем сезоне.

О будущем в «Ливерпуле» и целях

У меня никогда не возникало мыслей об уходе — я всегда был настроен продолжать работу. Я убежден, что в следующем сезоне этот клуб будет в гораздо лучшем положении. При этом у нас сохраняется мотивация: главной задачей остается выход в Лигу чемпионов.

О сезоне без титулов

Около двух месяцев назад, после поражений от ПСЖ и «Манчестер Сити», стало окончательно ясно, что в этом сезоне мы останемся без трофеев. Впервые в карьере я подхожу к финишу сезона без борьбы за титулы. За все время это лишь второй подобный случай, поэтому для меня это новый и непривычный опыт.

О давлении и отношении к критике

Иногда приходится напоминать себе, что мне уже 47 лет, а не 12. Мой путь в профессиональном футболе начался еще в 16 лет. Да, масштабы были другими, но я давно усвоил: сегодня тебя боготворят, а завтра критикуют. В тренерской работе все устроено так же. Без умения справляться с постоянной сменой мнений невозможно работать в клубе такого уровня. Этот сезон показал мне, что я устойчив к внешнему давлению. Мое поведение не меняется — я хладнокровно делаю то, что должен.

b5s3mergjmpf
вчера в 09:41
Пока для увольнения еще не готов.
112910415
вчера в 09:40
оптимист, однако ...
