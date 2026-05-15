Арбелоа заявил, что не называл Мбаппе четвёртым вариантом в атаке

Главный тренер «Реала» отреагировал на слова нападающего , заявившего, что он был четвертым вариантом в атаке команды в матче против «Овьедо» (2:0).

У меня в распоряжении даже нет четырех нападающих, хотя мне бы этого очень хотелось. Я никогда не говорил Килиану ничего подобного. Возможно, он неправильно меня понял. Я удивлен этой информацией: заявлять ему о статусе четвертого форварда я не мог ни при каких обстоятельствах.

Очевидно, что футболист выходит на поле только тогда, когда попадает в стартовый состав. Последнее слово всегда остается за мной как за главным тренером. Мы беседовали перед игрой, и я не представляю, как можно было так исказить мои слова. Выпускать с первых минут игрока, который еще четыре дня назад не попадал в заявку из-за повреждения, было бы ошибкой. Это не финал и не вопрос жизни и смерти.

В прошлой встрече великолепно проявил себя Гонсало, и именно он выйдет в основе в ближайшее воскресенье. У меня нет личных конфликтов в команде. Я делаю свою работу, а недовольство тех, кто остается на скамейке, вполне объяснимо. Недовольство Мбаппе понятно, но мое решение было продиктовано исключительно заботой о его здоровье. Рисковать его формой спустя три дня после травмы — против здравого смысла.

Журналисты могут включить мне аудиозапись его интервью из микст-зоны, и тогда мы предметно все разберем. Комментировать отдельные цитаты, вырванные из контекста, пока я лично их не услышу, я не стану.