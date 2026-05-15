Арбелоа заявил, что не называл Мбаппе четвёртым вариантом в атаке

вчера, 09:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал ОвьедоРеал ОвьедоМатч завершен

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слова нападающего Килиана Мбаппе, заявившего, что он был четвертым вариантом в атаке команды в матче против «Овьедо» (2:0).

У меня в распоряжении даже нет четырех нападающих, хотя мне бы этого очень хотелось. Я никогда не говорил Килиану ничего подобного. Возможно, он неправильно меня понял. Я удивлен этой информацией: заявлять ему о статусе четвертого форварда я не мог ни при каких обстоятельствах.

Очевидно, что футболист выходит на поле только тогда, когда попадает в стартовый состав. Последнее слово всегда остается за мной как за главным тренером. Мы беседовали перед игрой, и я не представляю, как можно было так исказить мои слова. Выпускать с первых минут игрока, который еще четыре дня назад не попадал в заявку из-за повреждения, было бы ошибкой. Это не финал и не вопрос жизни и смерти.

В прошлой встрече великолепно проявил себя Гонсало, и именно он выйдет в основе в ближайшее воскресенье. У меня нет личных конфликтов в команде. Я делаю свою работу, а недовольство тех, кто остается на скамейке, вполне объяснимо. Недовольство Мбаппе понятно, но мое решение было продиктовано исключительно заботой о его здоровье. Рисковать его формой спустя три дня после травмы — против здравого смысла.

Журналисты могут включить мне аудиозапись его интервью из микст-зоны, и тогда мы предметно все разберем. Комментировать отдельные цитаты, вырванные из контекста, пока я лично их не услышу, я не стану.

Hamman
вчера в 15:51
Тренер это прежде всего ответственность! Должность обязывает Альваро действовать и отвечать как подобает главному тренеру. Альваро отвечает на вопросы в слепую. Он ещё не видел не слышал это короткое послематчевое интервью Мбаппе, но разоткровенничался с журналистами. Мудрый тренер решает недопонимания с игроками очно, а не через журналистов. Это наглядно показывает что Арбелоа морально не готов тренеровать большую команду.
Capral
Capral ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 11:33
Самой большой ошибкой было увольнение Анчелотти, всё остальное- следствие.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 10:59
Реал, как звездный и успешный клуб, обязан быть всегда на первых строках и окружен повышенным вниманием. Но Реал ничего не выиграл в этом сезоне. Изо всех щелей лезут только не очень хорошие новости.То Винисиус, теперь Мбаппе. Миллионерам-игрокам следовало бы быть более сдержанными, не портить имидж клуба.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 10:54
Ничего отрицательного не сказал, но прямой намёк сделал.Для тренера это обидные слова, тренер вынужден оправдываться и пояснять журналистам то, что он вообще комментировать не должен. Даже по информации с этого сайта понятно, что Мбаппе поймал звезду, ведет себя неподобающе. И у него теперь нет защиты в лице Переса.Поскольку сам Перес выразил публично недовольство недавним променадом Мбаппе со своей подругой.Далее появилась инфа, что Мбаппе не входит в список "неприкасаемых" игроков Реала, что задело его еще больше. Задели его самомнение и статус звездного мальчика. Отсюда и его соответствующее поведение, давать такие комментарии журналистам с подтекстом в адрес тренера. И это только начало. Далее обиженная "звезда" выкинет что-нибудь ещё, уверен.
112910415
вчера в 10:53
Килиан аккуратно наехал и вызвал волну !
lazzioll
вчера в 10:52
ну уже поднадоели новости оттуда уровня Дом-2
qm698wea6z3s
вчера в 10:36
Скоро придется искать другую команду.
Hamman
Hamman ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 10:14
Так в том то и дело, что Мбаппе по факту ничего отрицательного не сказал. Сказал что по его мнению он готов на 100%, но тренер иного мнения и поэтому оставил его в запасе и что главное слово за тренером и он уважает его решение. А вот Арбелоа перед журналистами начинает комментировать слова Мбаппе, которые он сам даже ещё не слышал. Дал лишний повод прессе и не только, опять раздувать тему о внутренних конфликтах в команде.
Hamman
вчера в 10:03
Мда Альваро. Чем дальше, тем хуже.
Не уверен насчёт Алонсо, но назначить Арбелоа главным тренером точно было ошибкой.
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:59
Черепаху понесло. Корона на голове за дверные косяки цепляется.
Гость
