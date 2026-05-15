Мбаппе: «Во второй половине сезона мы полностью упустили контроль»

Нападающий «Реала» прокомментировал результаты мадридского клуба в нынешнем сезоне.

Старт сезона в Ла Лиге и Лиге чемпионов получился многообещающим, но во второй половине мы полностью упустили контроль. Это футбол, такое бывает. Нам невероятно больно, ведь у команды был свой почерк и понятная структура, но мы все это растеряли. Для любого игрока остаться по итогам сезона без трофеев — серьезный удар. Мы не выиграли ни одного титула. Сейчас нужно признать правоту болельщиков, спокойно принять критику и в следующем сезоне сделать все, чтобы реабилитироваться.