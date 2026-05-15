Мбаппе: «Во второй половине сезона мы полностью упустили контроль»

вчера, 10:39

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал результаты мадридского клуба в нынешнем сезоне.

Старт сезона в Ла Лиге и Лиге чемпионов получился многообещающим, но во второй половине мы полностью упустили контроль. Это футбол, такое бывает. Нам невероятно больно, ведь у команды был свой почерк и понятная структура, но мы все это растеряли. Для любого игрока остаться по итогам сезона без трофеев — серьезный удар. Мы не выиграли ни одного титула. Сейчас нужно признать правоту болельщиков, спокойно принять критику и в следующем сезоне сделать все, чтобы реабилитироваться.

Drosmo
Drosmo ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:19
Очень хорошее сравнение! Лобановский - это был кумир многих в мою юность, включая меня, я имею ввиду как тренер, как игрока я его не застал. Кстати, после Лобановского так и не смог воспринимать Динамо Киев с другими тренерами.

И Вам всего хорошего!)))
Capral
Capral ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 18:51
Ну, в таком случае, Вам, Дмитрий, должен быть симпатичен и футбол Лобaновского- атлетичный и прессингующий. И что интересно, ведь Лобановский расстался со своим тренером В.А.Масловым, тоже, в силу несогласия с тренировочным процессом Великого наставника... Многие считают, что Маслов выгнал троих- Каневского, Базилевича и Лобана, как ненужных игроков. Но это не так, два первых, действительно были отчислены за ненадобностью, но Лобан- в силу собственных идей и непростого характера. Но это я снова углубился в советский футбол, хотя как сравнение, вероятно и не лишне.
Ну хорошо, Дмитрий, разобрались, будем наблюдать.))) Удачи!!!
Drosmo
Drosmo ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:44
Я не держу оборону))) Я просто высказываю своё видение картины происходящего. Я не фанат именно Алонсо, хотя не скрываю, что я симпатизирую ему как молодому тренеру. Мне просто нравится такой стиль игры. Видимо это потому что я сам играл в футбол в своё время, правда в любительской лиге, но Кубок города, и даже один раз Кубок области выигрывали. И вот наш тренер всегда исповедовал быстро-атакующий футбол с максимальным прессингом и контр-прессингом. И выстроено всё это было на железной дисциплине. Просто выйти на поле и отбыть номер было невозможно, после пары таких игр можно было на долго присесть на лавку, ещё и отрабатывать на тренировках дополнительные упражнения и нагрузки. А за споры с тренером можно было и из команды вылететь.

Зато когда всё выполнялось на поле и всё получалось, - это была красота футбола, это был такой азарт и желание сыграть ещё лучше, что силы сами брались откуда-то.

Вот поэтому я и люблю такой футбол, быстрый, атакующий и максимально дисциплинированный.
Capral
Capral ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 16:29
Перес встал на сторону игроков, потому что найти такого тренера как Алонсо не трудно, а потерять таких футболистов рискованно. В этом случае его понять можно. А то, что футболисты Реала не приняли игровую модель Алонсо было ясно с самого начала, я предупреждал, неоднократно с Вами дискутировал на эту тему... И наконец, сам Алонсо, уже дважды признал ошибочность своего решения возглавить Реал, но, Вы, Дмитрий, по-прежнему держите оборону.)))
Откровенно говоря не понимаю, что Вам так нравится в футболе Алонсо. Это дело вкуса конечно, не смею запретить...)))
Drosmo
Drosmo ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:55, ред.
Другую модель Алонсо начал искать не потому что его тактика не работала (а она как раз работала судя по нескольким месяцам первого сезона), а потому что игроки отказались работать по тактикам и схемам Алонсо. А когда он начал заставлять их это делать, а тех кто отказывался сажать на лавку, они побежали жаловаться Пересу, который в свою очередь стал на сторону футболистов, тем самым уронив авторитет тренера в их глазах. Вот после этого они и поняли, что могут делать всё что угодно, а им за это ничего не будет. Перес сделал нехороший прецедент, показав что некоторые игроки в клубе неприкасаемы и имеют большую власть, что в последствии привело к тому что мы сейчас наблюдаем, к полной внутренней деградации и разрухе.
Capral
Capral ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 15:41
Я не распространяюсь, потому что, всегда, когда речь заходит об увольнении Анчи, всегда говорю, что увольнять Величайшего из тренеров за один провальный сезон- преступление. В этом и смысл поражений от Барсы тоже. А кроме всего, еще в прошлом сезоне я критиковал Анчи за провальные две игры с Барселоной и особенно во второй игре, но и находил положительные моменты в третьей и четвертой играх...

Что касается того, что в начале сезона всё складывалось благополучно у Алонсо, то здесь можно поспорить, если вспомнить его невыразительные игры с Марселем в ЛЧ, поражение в Примере и многое другое... А кроме всего, первое время, он сразу навязал Реалу игру Байера, но когда понял, что это не канает, как и предупреждали, стал хаотично искать другую модель, которая тоже не прижилась. Но это, если объективно оценивать работу Алонсо.))) Я уже не говорю про-0:4 на КЧМ от ПСЖ и многое другое.
Drosmo
Drosmo ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:01
Приветствую, Виктор!!!
Поражение Реала в финале Суперкубка от Барселоны случилось в январе 2026 года. К тому времени игроки Реала уже практически воплотили свой план по сливу Алонсо. Это была уже наполовину разваленная и разбалансированная команда, раздираемая конфликтами изнутри.

Я писал о первых месяцах руководства Алонсо, когда футболисты ещё выполняли его требования, и не подняли бунт.

Вы же, когда говорите о величии Карло Анчелотти, тоже не особо распостраняетесь о том, что он в прошлом сезоне проиграл все четыре очных встречи с Барселоной)))
Capral
Capral ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 12:38, ред.
Приветствую, Дмитрий!!!
Вы говорите о победе над Барсой в чемпионате, но при этом, дипломатично умалчиваете про поражение Реала в СК-2:3)))....Тем более, победа над Барселоной случилась в тот момент, когда Барса была ещё не в кондициях.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:17
«Во второй половине сезона мы полностью упустили контроль» - над Арбелой - хотел добавить Киля, но в последний момент передумал...)))
2js74rvxdguu
2js74rvxdguu
вчера в 12:16
А виноват во всем сам Мбаппе.
Drosmo
Drosmo
вчера в 11:50
То есть в той части сезона, где руководил Алонсо, у вас всё было хорошо. И лучшее начало сезона за много лет, и серия побед, и победа над Барселоной, и первое место в чемпионате, и отрыв от Барселоны. Но вас не устраивало, что и для дальнейшего успеха нужно усердно работать как на тренировках, так и на поле, и вы просто из-за собственной лени слили тренера. А теперь, когда всё профукали, вы рассказываете, что нужно просто это забыть и идти дальше.

Я не прочитал ни одного слова Мбаппе, где бы он хоть намекнул, что они (футболисты) виноваты в этом провале. Вместо этого "...спокойно принять критику..." и "Это футбол, такое бывает."

С таким отношением, с таким самомнением, пока эти футболисты в клубе, пока этот президент у руля, Реалу не видать трофеев. И не важно какой тренер придёт, он заведомо обречён на провал, потому что от него будет мало что зависеть.

А те, кто так радуется приходу Моуринью, очень скоро будут его критиковать.
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 11:13
Нет, себя оправдывает.
112910415
112910415
вчера в 10:56
опять аккуратно тренера поддевает ?
Гость
