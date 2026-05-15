Мбаппе: «Во второй половине сезона мы полностью упустили контроль»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал результаты мадридского клуба в нынешнем сезоне.
Старт сезона в Ла Лиге и Лиге чемпионов получился многообещающим, но во второй половине мы полностью упустили контроль. Это футбол, такое бывает. Нам невероятно больно, ведь у команды был свой почерк и понятная структура, но мы все это растеряли. Для любого игрока остаться по итогам сезона без трофеев — серьезный удар. Мы не выиграли ни одного титула. Сейчас нужно признать правоту болельщиков, спокойно принять критику и в следующем сезоне сделать все, чтобы реабилитироваться.
Я не прочитал ни одного слова Мбаппе, где бы он хоть намекнул, что они (футболисты) виноваты в этом провале. Вместо этого "...спокойно принять критику..." и "Это футбол, такое бывает."
С таким отношением, с таким самомнением, пока эти футболисты в клубе, пока этот президент у руля, Реалу не видать трофеев. И не важно какой тренер придёт, он заведомо обречён на провал, потому что от него будет мало что зависеть.
А те, кто так радуется приходу Моуринью, очень скоро будут его критиковать.
Поражение Реала в финале Суперкубка от Барселоны случилось в январе 2026 года. К тому времени игроки Реала уже практически воплотили свой план по сливу Алонсо. Это была уже наполовину разваленная и разбалансированная команда, раздираемая конфликтами изнутри.
Я писал о первых месяцах руководства Алонсо, когда футболисты ещё выполняли его требования, и не подняли бунт.
Вы же, когда говорите о величии Карло Анчелотти, тоже не особо распостраняетесь о том, что он в прошлом сезоне проиграл все четыре очных встречи с Барселоной)))