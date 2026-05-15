«Челси» отклонил предложение «Барселоны» по Жоао Педро

вчера, 11:03

Нападающий лондонского «Челси» не перейдет в «Барселону».

Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб предлагал за бразильского форварда 70 млн евро, однако «синие» ответили отказом и считает игрока неприкосновенным.

Продажа Педро в летнее трансферное окно исключена: лондонский клуб намерен усиливать состав, а не ослаблять его.

В текущем сезоне форвард провел 48 матчей, забил 20 голов и сделал девять результативных передач.