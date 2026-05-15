«Челси» отклонил предложение «Барселоны» по Жоао Педро

вчера, 11:03

Нападающий лондонского «Челси» Жоао Педро не перейдет в «Барселону».

Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб предлагал за бразильского форварда 70 млн евро, однако «синие» ответили отказом и считает игрока неприкосновенным.

Продажа Педро в летнее трансферное окно исключена: лондонский клуб намерен усиливать состав, а не ослаблять его.

В текущем сезоне форвард провел 48 матчей, забил 20 голов и сделал девять результативных передач.

MMM 58
вчера в 14:47, ред.
У барселоны нет денег. Она в долгах, как в шелках. Какой вам Педро?! Ваш максимум - это Лёва🤣
Romeo 777
вчера в 14:19
Да всё норм там)
Да и к тому же для продажи и перепродажи есть более десятка других игроков 🙃
Лучших точно не будут продавать
пират Елизаветы
вчера в 13:02
сейчас у Челси проблемы с ФФП.
пусть мимо ЛЧ.
)))
вчера в 12:57
как они смеют отказать Барсе))
вчера в 12:16
И так все не очень хорошо, а если еще и забивать будет некому....
вчера в 12:08
Они предлагали 70 млн?😁
Сами его купили за 65 млн год назад, после трансфера он провел лучший свой сезон в карьере, стал основным нападающим сборной Бразилии…он стоит не меньше 100 млн при нынешних реалиях.
вчера в 11:04
Хороший нападающий самим нужен !!!
