«Челси» отклонил предложение «Барселоны» по Жоао Педро

Нападающий лондонского «Челси» Жоао Педро не перейдет в «Барселону».
Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб предлагал за бразильского форварда 70 млн евро, однако «синие» ответили отказом и считает игрока неприкосновенным.
Продажа Педро в летнее трансферное окно исключена: лондонский клуб намерен усиливать состав, а не ослаблять его.
В текущем сезоне форвард провел 48 матчей, забил 20 голов и сделал девять результативных передач.
Сами его купили за 65 млн год назад, после трансфера он провел лучший свой сезон в карьере, стал основным нападающим сборной Бразилии…он стоит не меньше 100 млн при нынешних реалиях.