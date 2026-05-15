Талалаев — о ЦСКА: «Исключать возможность работы я не стал бы»

вчера, 11:37

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не исключил, что в будущем может возглавить ЦСКА.

Возможен ли союз с ЦСКА после истории в очном матче и слов Бабаева, который посоветовал обратиться к психотерапевту? Я воспитан на том, что мужчины должны придавать значение поступкам. Не согласен с оценкой, которую дали моему поступку, и дисквалификацией. С моей стороны не было никакой провокации. Я просто выбил мяч. Что касается слов Бабаева — у каждого в футболе есть свое мнение. Роман Юрьевич меня не знает, поэтому, думаю, ему сложно оценивать меня и мои поступки. Ошибки совершают все. Но исключать возможность общения или совместной работы я не стал бы. Как правило, знакомые после драки становятся друзьями. Я с моим лучшим другом на футбольной площадке постоянно вступал в конфликты, иногда — феерически. Поэтому придавать большую значимость словам Бабаева, сказанным после поступка, особого смысла нет.

Beekeeper
Beekeeper ответ g86mtge9jczb (раскрыть)
вчера в 16:51
Талалаев даже до среднего не дотягивает как то.
particular
вчера в 15:32
Какую-то многослойную газетку подкладывает Талалаев :)
PATRIOT1965
вчера в 14:45
Нет,Андрей,игроки ЦСКА не будут,как балтийцы выжимать из себя все .Они быстрее тебя сольют,там миллионеры играют,так,что прыгать троем на одного,чтобы отобрать мяч вряд ли.
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:25
Скажу так. Талалаев говорит. Я ничего не делал, просто выбил мяч. А разве это не провокация? Он что не знал какая будет реакция со стороны ЦСКА? Прекрасно знал и пошел на провокацию. А теперь овечкой прикидывается. Правильно сказал Бабаев. Срочно к психотерапевту, пока не поздно. Если мужик плохо понимает суть своих поступков?
Дед за ЦСКА
вчера в 12:47, ред.
Чем чёрт не шутит, пока попы спят ))).
tncuaapjef5s
вчера в 12:37
ЦСКА был бы 16-м клубом, где мог бы поработать Талалаев.
g86mtge9jczb
вчера в 12:28
Цска нужен только иностранный тренер средней квалификации, с Талалаевым номер со сменой тренеров и аферах на выплате неустоек не пройдет, Талалаев будет много знать о махинациях мошенника и молчать не будет.
112910415
вчера в 12:18
заявка засчитана !
drug01
вчера в 11:55
Пожалуй это будет интересный вариант???
янеттонаполевидел
вчера в 11:46
Штука в том, что, когда Талалаев выбивал мяч, добавленного времени было переиграно уже 20 секунд. Известно, что матч заканчивается со свистком судьи, а не по "общему секундомеру". Но понять Талалаева можно. )))
4hz8d7bnzqzm
вчера в 11:44
Как хитро Талалай Членистини-то подсидел - нннааа мячом в небо и попёр карьерный рост!
Capral
вчера в 11:42
Талалаев в ЦСКА?🤔🤔🤔🥺🥺🥺🥺🥺
Гость
