Талалаев — о ЦСКА: «Исключать возможность работы я не стал бы»

Главный тренер «Балтики» не исключил, что в будущем может возглавить ЦСКА .

Возможен ли союз с ЦСКА после истории в очном матче и слов Бабаева, который посоветовал обратиться к психотерапевту? Я воспитан на том, что мужчины должны придавать значение поступкам. Не согласен с оценкой, которую дали моему поступку, и дисквалификацией. С моей стороны не было никакой провокации. Я просто выбил мяч. Что касается слов Бабаева — у каждого в футболе есть свое мнение. Роман Юрьевич меня не знает, поэтому, думаю, ему сложно оценивать меня и мои поступки. Ошибки совершают все. Но исключать возможность общения или совместной работы я не стал бы. Как правило, знакомые после драки становятся друзьями. Я с моим лучшим другом на футбольной площадке постоянно вступал в конфликты, иногда — феерически. Поэтому придавать большую значимость словам Бабаева, сказанным после поступка, особого смысла нет.