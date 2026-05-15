Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Мусаев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство перед финишем РПЛ

вчера, 11:45
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 18:00 Не начался

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию в турнирной таблице РПЛ перед заключительным туром, перед которым «Зенит» опережает краснодарскую команду на два очка.

Считаю, что в матче «Ростов» — «Зенит» должен победить сильнейший. Кто за кого болеет — личное дело каждого. «Зенит» и мы набрали большое количество очков и оторвались от преследователей. Эту гонку никто не проиграет. Нужно честно соревноваться. Если чемпионами станем мы, будем рады. Если титул выиграет «Зенит», поздравим их и будем готовиться к следующему сезону.

25процентный клоун
вчера в 22:57
    g6mb23x8wncg
    g6mb23x8wncg ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 17:08
    Они других аргументов не знают, судят только по своим командам.
    lotsman
    вчера в 16:47
    Интересные суждения у некоторых - Если Зенит выиграет, то значит Газпром всё купил.))
    particular
    вчера в 15:38
    Финиш - это пересечение ленточки и свисток об окончании последнего матча...
    Но на финиш надо было накатывать, а не спотыкаться в предпоследнем рывке, как случилось с Динамо... Теперь только и остаётся, что надеяться на кого-то...
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 15:09
    При честном судействе в Ростове возможно все. При юбилейном судействе возможно только одно. Все просто и понятно
    lotsman
    вчера в 14:43
    Выиграет сильнейший на тот момент.
    Фил Кио
    вчера в 14:35
    Если Ростов выиграет, всё руководство РФС разгонят до начала ЧМ в Северной Америке.
    Vadik
    вчера в 13:25
    Вполне адекватное мнение.
    Bad Listener
    вчера в 13:16
    то есть суперфинал кубка это уже в рамках подготовки к следующему сезону матч будет?
    lazzioll
    вчера в 13:07
    могли бы и помочь по-южански..
    Scorp689
    вчера в 12:51
    Ростов выиграет... болеем за Краснодар...
    j6ez4jxvtsnt
    вчера в 12:47
    Мусаев, проиграв Динамо, сейчас надеется на чудо и Ростов, который уже много лет только и делает, что проигрывает с удовольствием Зениту, ну как Рубин спартаку.
    q8shutkm2tgr
    вчера в 12:33
    Все прекрасно понимают, что шансов у Краснодара практически нет, ему поможет только чудо, сколько бы за него не болел Capral.
    Capral
    Capral ответ qmdawycqgds3 (раскрыть)
    вчера в 12:22, ред.
    Потому что- всё уже украдено до нас, как было сказано в Бессмертном Творении Великого Гайдая...
    112910415
    вчера в 12:16
    эту гонку кто-то проиграет ...
    qmdawycqgds3
    вчера в 12:15
    А почему бы Ростову и не победить?
    pv7nsyjn7pvy
    вчера в 12:10
    Сказал все правильно... уважение ему.
    Futurista
    вчера в 12:09, ред.
    Ноль шансов...даже меньше...и Кубок Спартак не отдаст)...
    Capral
    вчера в 12:08
    Больше похоже на последнее слово перед казнью.
    Газпром уже давно позаботился... Я болел за Краснодар.
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:53
    Правильные слова адекватного человека...
