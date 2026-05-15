Мусаев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство перед финишем РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию в турнирной таблице РПЛ перед заключительным туром, перед которым «Зенит» опережает краснодарскую команду на два очка.
Считаю, что в матче «Ростов» — «Зенит» должен победить сильнейший. Кто за кого болеет — личное дело каждого. «Зенит» и мы набрали большое количество очков и оторвались от преследователей. Эту гонку никто не проиграет. Нужно честно соревноваться. Если чемпионами станем мы, будем рады. Если титул выиграет «Зенит», поздравим их и будем готовиться к следующему сезону.
Но на финиш надо было накатывать, а не спотыкаться в предпоследнем рывке, как случилось с Динамо... Теперь только и остаётся, что надеяться на кого-то...
Газпром уже давно позаботился... Я болел за Краснодар.