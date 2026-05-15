EFL может отстранить «Саутгемптон» от финального матча за выход в АПЛ

Английская футбольная лига (EFL) предъявила «Саутгемптону» обвинения в нарушении регламента. Клуб подозревается в несанкционированной съемке закрытых тренировок «Мидлсбро» перед полуфиналом плей-офф за выход в АПЛ . Слушания по делу назначены на 19 мая.

По итогам двухматчевого противостояния «Саутгемптон» вышел в финал, где должен сыграть с «Халл Сити» на «Уэмбли» 23 мая.

В EFL заявили, что решение дисциплинарной комиссии может повлиять на сроки и порядок проведения финала. В случае признания вины «Саутгемптону» могут грозить санкции, включая перенос матча или отстранение от участия в игре.

Лига также сообщила, что подготовила несколько вариантов действий, в том числе на случай подачи апелляции. Окончательное решение планируется принять в кратчайшие сроки.