EFL может отстранить «Саутгемптон» от финального матча за выход в АПЛ

Английская футбольная лига (EFL) предъявила «Саутгемптону» обвинения в нарушении регламента. Клуб подозревается в несанкционированной съемке закрытых тренировок «Мидлсбро» перед полуфиналом плей-офф за выход в АПЛ. Слушания по делу назначены на 19 мая.
По итогам двухматчевого противостояния «Саутгемптон» вышел в финал, где должен сыграть с «Халл Сити» на «Уэмбли» 23 мая.
В EFL заявили, что решение дисциплинарной комиссии может повлиять на сроки и порядок проведения финала. В случае признания вины «Саутгемптону» могут грозить санкции, включая перенос матча или отстранение от участия в игре.
Лига также сообщила, что подготовила несколько вариантов действий, в том числе на случай подачи апелляции. Окончательное решение планируется принять в кратчайшие сроки.
Почему сейчас? Мидлсбро чувствуя что могут проиграть за ранее придумали этот ход.......... если сейчас этому придадут значение и Саутгемптон отсронят засчитают нам технарь.....то каждый год будет подобные инцеденты одни будут обвинять других..... так как выход в АПЛ это дополнительные деньги........ трансляции за участие в АПЛ от ТВ прав больше чем в шипе и тд........
PS Пуска пройдет игра если Халл победит значит победит и пройдет в АПЛ, но если Саутгемптон значит так тому и быть..........все должно решиться честно на поле........Святые честно победили 2-1 при этом проигрывая по ходу игры и выиграли лишь в доп время.......самое главное чтобы судья не придушил команду в финальном матче если он состоится.......