EFL может отстранить «Саутгемптон» от финального матча за выход в АПЛ

вчера, 12:06

Английская футбольная лига (EFL) предъявила «Саутгемптону» обвинения в нарушении регламента. Клуб подозревается в несанкционированной съемке закрытых тренировок «Мидлсбро» перед полуфиналом плей-офф за выход в АПЛ. Слушания по делу назначены на 19 мая.

По итогам двухматчевого противостояния «Саутгемптон» вышел в финал, где должен сыграть с «Халл Сити» на «Уэмбли» 23 мая.

В EFL заявили, что решение дисциплинарной комиссии может повлиять на сроки и порядок проведения финала. В случае признания вины «Саутгемптону» могут грозить санкции, включая перенос матча или отстранение от участия в игре.

Лига также сообщила, что подготовила несколько вариантов действий, в том числе на случай подачи апелляции. Окончательное решение планируется принять в кратчайшие сроки.

DXTK
вчера в 19:33, ред.
Помню пару лет назад Бьелса в Лидсе когда были в шипе подглядывал за Дерби Каунти который тренировал Лэмпрад, о чем официально было доказано присутсвие посторонних во время тренировок.... в итоге во время двух игр в чемпионате Лидс обыграл Дерби дважды....... оба клуба в итоге играли в плейофф......правда в АПЛ так и не попали......но никто не придал этому значение.

Почему сейчас? Мидлсбро чувствуя что могут проиграть за ранее придумали этот ход.......... если сейчас этому придадут значение и Саутгемптон отсронят засчитают нам технарь.....то каждый год будет подобные инцеденты одни будут обвинять других..... так как выход в АПЛ это дополнительные деньги........ трансляции за участие в АПЛ от ТВ прав больше чем в шипе и тд........

PS Пуска пройдет игра если Халл победит значит победит и пройдет в АПЛ, но если Саутгемптон значит так тому и быть..........все должно решиться честно на поле........Святые честно победили 2-1 при этом проигрывая по ходу игры и выиграли лишь в доп время.......самое главное чтобы судья не придушил команду в финальном матче если он состоится.......
112910415
вчера в 13:19
ох, накажут !
4dc96bhnt9jb
вчера в 12:40
Обвинения какие-то нелепые.
vrq7we88s96c
вчера в 12:09
Что то ополчились на святых .... могут и не дать сыграть...
Гость
