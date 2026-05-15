«Милан» планирует продать Рафаэла Леау в ближайшее трансферное окно

1778838007

вчера, 12:40

Португальский вингер близок к уходу из «Милана» в ближайшее трансферное окно.

Из-за дисквалификации футболист пропустит матч с «Дженоа», поэтому последней игрой Леау в сезоне станет встреча с «Кальяри» 24 мая.

После этого он намерен определиться со своим будущим. По данным источника, стороны готовы завершить сотрудничество после семи лет совместной работы.

Отношения Леау с болельщиками ухудшились после свиста в его адрес на матчах с «Удинезе», «Ювентусом» и «Аталантой».

«Милан» больше не считает вингера неприкосновенным и готов рассмотреть его продажу за 50–60 млн евро, несмотря на контракт до лета 2028 года.