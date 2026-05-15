«Милан» планирует продать Рафаэла Леау в ближайшее трансферное окно

вчера, 12:40

Португальский вингер Рафаэл Леау близок к уходу из «Милана» в ближайшее трансферное окно.

Из-за дисквалификации футболист пропустит матч с «Дженоа», поэтому последней игрой Леау в сезоне станет встреча с «Кальяри» 24 мая.

После этого он намерен определиться со своим будущим. По данным источника, стороны готовы завершить сотрудничество после семи лет совместной работы.

Отношения Леау с болельщиками ухудшились после свиста в его адрес на матчах с «Удинезе», «Ювентусом» и «Аталантой».

«Милан» больше не считает вингера неприкосновенным и готов рассмотреть его продажу за 50–60 млн евро, несмотря на контракт до лета 2028 года.

fifa77707
вчера в 16:58
главный тормоз команды , он и Балотелли такой был если помните , это два недоразумения а не нападающие для Милана точно
particular
вчера в 15:42
Рафик ни в чём не виноват... (с)
rk4qzkxczxdw
вчера в 15:13
Дорого они за него просят, вряд ли столько дадут.
A.S.A
вчера в 15:10
Мне кажется, в Милане упустили момент, когда на продаже Рафы они могли прилично заработать. Сейчас, Рафа уже не тот, так что, так что очень интересно, кто в итоге поверит в него и подпишет. Летом игроку стукнет 27 лет, и возможно у него сейчас будет последний шанс перейти в крупный клуб, а дальше уже пенсия....Турция или Аравия
qm6j3wzvf9tx
вчера в 14:21
Хоть денег заработают
112910415
вчера в 14:07
расставание неизбежно !
AleS
вчера в 13:09
Мне кажется, они просто друг другу надоели. Ему Милан, он Милану. Пора расставаться. Только кто его теперь купит?
qa8fnku86mvn
вчера в 12:44
Лучше вовремя продать.
Варвар7
вчера в 12:43
"Стороны готовы завершить сотрудничество после семи лет совместной работы." - 7 лет - видно время пришло - раставаться...
