«Милан» планирует продать Рафаэла Леау в ближайшее трансферное окно

Португальский вингер Рафаэл Леау близок к уходу из «Милана» в ближайшее трансферное окно.
Из-за дисквалификации футболист пропустит матч с «Дженоа», поэтому последней игрой Леау в сезоне станет встреча с «Кальяри» 24 мая.
После этого он намерен определиться со своим будущим. По данным источника, стороны готовы завершить сотрудничество после семи лет совместной работы.
Отношения Леау с болельщиками ухудшились после свиста в его адрес на матчах с «Удинезе», «Ювентусом» и «Аталантой».
«Милан» больше не считает вингера неприкосновенным и готов рассмотреть его продажу за 50–60 млн евро, несмотря на контракт до лета 2028 года.