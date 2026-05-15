В Израиле обвинили футболиста Ямаля в разжигании ненависти

1778840603

вчера, 13:23

Министр обороны Израиля Исраэль Кац раскритиковал вингера «Барселоны» в социальных сетях. Поводом стал палестинский флаг, который 18-летний футболист демонстрировал во время чемпионского парада каталонского клуба 11 мая.

Ламин Ямаль выбрал разжигание ненависти к Израилю в то время, как наши солдаты сражаются с террористической организацией ХАМАС.

Во время чествования «Барселоны», на которое, по данным источника, вышли около 750 тысяч болельщиков, Ямаль показывал флаг из открытого автобуса, а позднее опубликовал соответствующие фотографии в социальных сетях.

Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал футболиста, назвав критику в его адрес «абсурдом» и «низостью».