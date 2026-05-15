Женская сборная России по футболу сыграет два матча с Китаем в Ухане

вчера, 14:05

Женская сборная России по футболу отправится в Китай, где проведет учебно-тренировочный сбор и сыграет два товарищеских матча с местной национальной командой. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Сбор пройдет в Ухане с 31 мая по 8 июня. Матчи состоятся 3 и 7 июня, при этом вторая встреча пройдет в закрытом режиме — без зрителей и телевизионной трансляции. Время начала игр будет объявлено позднее.

В этом году российская команда уже провела два товарищеских матча, обыграв сборные Ганы (4:0) и Танзании (4:1).

Россия  Китай жен
Источник: rfs.ru Фото: Михаил Шапаев, РФС
Все комментарии
112910415
вчера в 16:04
ура !
всем здоровья !
e33g4nqexgd5
вчера в 14:33
Как бы вас в там Ухане местные девки на поле не уханькали!
Варвар7
вчера в 14:19
Главное , девчата в Ухане местную фауну в еду старатся не употреблять , да и вообще там с питанием поосторожнее...)))
