Женская сборная России по футболу сыграет два матча с Китаем в Ухане

1778843142

вчера, 14:05

Женская сборная России по футболу отправится в Китай, где проведет учебно-тренировочный сбор и сыграет два товарищеских матча с местной национальной командой. Об этом сообщается на официальном сайте РФС .

Сбор пройдет в Ухане с 31 мая по 8 июня. Матчи состоятся 3 и 7 июня, при этом вторая встреча пройдет в закрытом режиме — без зрителей и телевизионной трансляции. Время начала игр будет объявлено позднее.

В этом году российская команда уже провела два товарищеских матча, обыграв сборные Ганы (4:0) и Танзании (4:1).