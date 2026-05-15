Левандовски не согласовал условия перехода в «Аль-Хиляль»

вчера, 14:49

По информации журналиста Фабрицио Романо, нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пока не согласовал условия перехода в саудовский «Аль-Хиляль».

У футболиста есть предложения из Саудовской Аравии, МЛС и ряда европейских клубов, однако окончательное решение о своем будущем он еще не принял. Действующий контракт Левандовского с каталонским клубом истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что 37-летний польский форвард рассматривает вариант продолжения карьеры в «Аль-Хиляле», где ему могут предложить контракт с зарплатой около 90 млн евро в год.

Dauletbek
вчера в 22:38
90 млн.большие деньги, такое ни один клуб из Европы не предложит...
Karkaz
вчера в 18:16
Может он хочет 1 сезон поиграть, куш сорвать, а они ему 2 года предлагают.
f9xsym3hvjab
вчера в 16:18
Где начинаются большие деньги, там заканчивается футбол.
Alex_67
вчера в 15:50
Такую зарплату больше нигде не предложат...
sdvppnqg2jnx
вчера в 15:12
То он пахал на имя, теперь имя пашет на него.
Али Самаркандский
вчера в 14:58
Зря наверное не согласовал. Возраст не для выпендрежа.
Варвар7
вчера в 14:50
Роберт, неужели маловато будет...)
