Левандовски не согласовал условия перехода в «Аль-Хиляль»

вчера, 14:49

По информации журналиста Фабрицио Романо, нападающий «Барселоны» пока не согласовал условия перехода в саудовский «Аль-Хиляль».

У футболиста есть предложения из Саудовской Аравии, МЛС и ряда европейских клубов, однако окончательное решение о своем будущем он еще не принял. Действующий контракт Левандовского с каталонским клубом истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что 37-летний польский форвард рассматривает вариант продолжения карьеры в «Аль-Хиляле», где ему могут предложить контракт с зарплатой около 90 млн евро в год.