Вальверде вернулся к тренировкам после драки с Тчуамени

Пресс-служба «Реала» сообщила, что полузащитник мадридского клуба вернулся к тренировкам в общей группе.

Ранее уругваец был госпитализирован после конфликта с Орельеном Тчуамени. По итогам инцидента оба футболиста были оштрафованы на 500 тыс. евро.

На занятии в Вальдебебас Вальверде выполнил часть работы с командой. Из-за вируса тренировку пропустил Андрей Лунин, а Ферлан Менди, Эдер Милитао, Арда Гюлер и Родриго продолжают восстановление.

Следующий матч «Реал» проведет 17 мая против «Севильи» в 37-м туре Ла Лиги.