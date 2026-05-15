Вальверде вернулся к тренировкам после драки с Тчуамени

вчера, 15:38

Пресс-служба «Реала» сообщила, что полузащитник мадридского клуба Федерико Вальверде вернулся к тренировкам в общей группе.

Ранее уругваец был госпитализирован после конфликта с Орельеном Тчуамени. По итогам инцидента оба футболиста были оштрафованы на 500 тыс. евро.

На занятии в Вальдебебас Вальверде выполнил часть работы с командой. Из-за вируса тренировку пропустил Андрей Лунин, а Ферлан Менди, Эдер Милитао, Арда Гюлер и Родриго продолжают восстановление.

Следующий матч «Реал» проведет 17 мая против «Севильи» в 37-м туре Ла Лиги.

вчера в 17:46
Феде — скорейшего выздоровления и возвращения в оптимальную форму. Такие бойцы нужны команде на поле, а не в больничных сводках.
А вот история с дракой — совсем не то, что хочется видеть внутри клуба такого уровня. Эмоции эмоциями, но Реал всегда славился тем, что умеет решать проблемы внутри раздевалки, не превращая их в сериал для публики. Сор из избы выносить не стоит — главное, чтобы выводы были сделаны. Кстати, я пропустил, а шептуна наказали?
we6tuh8shtmf
вчера в 17:12
Теперь с капой поди и в шлёме тренируется
112910415
вчера в 16:03
весь в шрамах ... )
Futurista
вчера в 15:50
Очухался от Тчуамени)...
CCCP1922
вчера в 15:46
Штрафы у них конкретные... А что может быть дальше?
Capral
вчера в 15:45
Правильно- после драки кулаками не машут. Надо работать...
Гость
