Вальверде вернулся к тренировкам после драки с Тчуамени

Пресс-служба «Реала» сообщила, что полузащитник мадридского клуба Федерико Вальверде вернулся к тренировкам в общей группе.
Ранее уругваец был госпитализирован после конфликта с Орельеном Тчуамени. По итогам инцидента оба футболиста были оштрафованы на 500 тыс. евро.
На занятии в Вальдебебас Вальверде выполнил часть работы с командой. Из-за вируса тренировку пропустил Андрей Лунин, а Ферлан Менди, Эдер Милитао, Арда Гюлер и Родриго продолжают восстановление.
Следующий матч «Реал» проведет 17 мая против «Севильи» в 37-м туре Ла Лиги.
А вот история с дракой — совсем не то, что хочется видеть внутри клуба такого уровня. Эмоции эмоциями, но Реал всегда славился тем, что умеет решать проблемы внутри раздевалки, не превращая их в сериал для публики. Сор из избы выносить не стоит — главное, чтобы выводы были сделаны. Кстати, я пропустил, а шептуна наказали?