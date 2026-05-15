Сборная Бельгии назвала состав на чемпионат мира-2026

вчера, 15:58

Главный тренер сборной Бельгии объявил окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

В список из 26 игроков вошли:

Вратари

Тибо Куртуа («Реал»), Сенн Ламменс («Манчестер Юнайтед»), Майк Пендер («Страсбур»).

Защитники

Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебас («Спортинг»), Максим Де Куйпер («Брайтон»), Кони де Винтер («Милан»), Брандон Мехеле («Брюгге»), Тома Менье («Лилль»), Натан Нгой («Лилль»), Хоакин Сейс («Брюгге»), Артур Тете («Айнтрахт»).

Полузащитники

Кевин Де Брюйне («Наполи»), Амаду Онана («Астон Вилла»), Николас Рашкин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Жирона»).

Нападающие

Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Матиас Фернандес-Пардо («Лилль»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Бенфика»), Диего Морейра («Страсбур»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссард («Арсенал»).

На чемпионате мира, который пройдет летом в США , Мексике и Канаде, сборная Бельгии сыграет в группе G. Соперниками команды станут Египет, Иран и Новая Зеландия.

Перед началом турнира бельгийцы проведут два товарищеских матча: 2 июня — против Хорватии, 6 июня — против Туниса.