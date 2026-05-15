Сборная Бельгии назвала состав на чемпионат мира-2026

вчера, 15:58

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия объявил окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

В список из 26 игроков вошли:

Вратари

Тибо Куртуа («Реал»), Сенн Ламменс («Манчестер Юнайтед»), Майк Пендер («Страсбур»).

Защитники

Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебас («Спортинг»), Максим Де Куйпер («Брайтон»), Кони де Винтер («Милан»), Брандон Мехеле («Брюгге»), Тома Менье («Лилль»), Натан Нгой («Лилль»), Хоакин Сейс («Брюгге»), Артур Тете («Айнтрахт»).

Полузащитники

Кевин Де Брюйне («Наполи»), Амаду Онана («Астон Вилла»), Николас Рашкин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Жирона»).

Нападающие

Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Матиас Фернандес-Пардо («Лилль»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Бенфика»), Диего Морейра («Страсбур»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссард («Арсенал»).

На чемпионате мира, который пройдет летом в США, Мексике и Канаде, сборная Бельгии сыграет в группе G. Соперниками команды станут Египет, Иран и Новая Зеландия.

Перед началом турнира бельгийцы проведут два товарищеских матча: 2 июня — против Хорватии, 6 июня — против Туниса.

goalaktika
вчера в 22:03
У сб. Бельгии на ЧМ 2022 был практически полный звездный состав, все игрок из топ чемпионатов Европы. Но провалились...
Из старой гвардии кто-то ещё остался , но если тогда не смогли добиться что-то значимого, то сейчас в силу возраста точно не потянут
liverpool-today
вчера в 20:58
Да уж, сборная Бельгии уже не торт. Кроме Доку и Куртуа и отметить то некого. Хотя группа у них простейшая, выход из группы уже будет достижением
particular
вчера в 18:12, ред.
Разновозрастная разносортица, - начиная с Де Брюйне и Тилиманса, заканчивая Мехеле и Пендер... Витселя и ему подобных прицепили...
lazzioll
вчера в 16:21
им надо матчи в Мексике только ставить - там песка много и незаметно будет сколько его насыпется из такого состава сборной Бельгии)
p6xn6ev7mafs
вчера в 16:20
Состав очень возрастной.
vx5whqd4ezyw
вчера в 16:04
Так ничего они и не выиграют кроме бронзы в России
Гость
