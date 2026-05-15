«Манчестер Юнайтед» предложил Каррику контракт на 2 года с опцией продления

Руководство «Манчестер Юнайтед» предложило Майклу Каррику возглавить команду на постоянной основе. Контракт рассчитан на два года с опцией продления до лета 2029 года.
Кандидатуру специалиста поддержали совладелец клуба Джим Рэтклифф, генеральный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс.
МЮ рассчитывает закрыть сделку до домашнего матча с «Ноттингем Форест» в воскресенье. Тренерский штаб Каррика должен продолжить работу в следующем сезоне, при этом клуб планирует пригласить специалиста по стандартным положениям.