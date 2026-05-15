«Манчестер Юнайтед» предложил Каррику контракт на 2 года с опцией продления

вчера, 16:36

Руководство «Манчестер Юнайтед» предложило Майклу Каррику возглавить команду на постоянной основе. Контракт рассчитан на два года с опцией продления до лета 2029 года.

Кандидатуру специалиста поддержали совладелец клуба Джим Рэтклифф, генеральный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс.

МЮ рассчитывает закрыть сделку до домашнего матча с «Ноттингем Форест» в воскресенье. Тренерский штаб Каррика должен продолжить работу в следующем сезоне, при этом клуб планирует пригласить специалиста по стандартным положениям.

Dauletbek
вчера в 22:40
Правильно!
Van Vanovich
вчера в 21:25
С одной стороны заслужил! С другой стороны не слабоват ли он будет для ЛЧ?!
bgteyanzz4dq
вчера в 19:56
Каррик заслужил этот контракт, при нём команда преобразилась
A.S.A
вчера в 19:54
Каррик принял "дьяволов", когда те находились в критической ситуации, еще и в момент, когда первые его матчи приходились на дерби с Сити, и сразу же матч с Арсеналом на выезде....многие тогда предрекали провал МЮ в этот отрезок, но Майкл выдал отрезок из 10-ти матчей без поражений (8 побед и 2 ничьи)!!!! Треннру удалось поднять клуб в топ 3 АПЛ и вывести их в ЛЧ! Да, по результатам он заслужил получить шанс и полноценный контракт, но следующий сезон будет сложнее, игры на несколько фронтов, ну и давления будет больше, вот и поглядим, как Майкл справится со всем этим!
112910415
вчера в 19:29
да, всё верно !
Karkaz
вчера в 18:23
Заслужил конечно контракт. Но следующий сезон будет намного тяжелее. С предсезонкой, с ЛЧ, с трансферами. Каррику нужно дать время, спешить не надо. Как это, например, делают в Арсенале.
particular
вчера в 18:17, ред.
Нынешняя ситуация, видимо, очень впечатлила руководство, которое надеется на продолжение банкета и далее...
7k6d83pn3ams
вчера в 17:02
Начал за здравие, а вот как закончит будем посмотреть...
Groboyd
вчера в 16:38
