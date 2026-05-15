Агент Захаряна: «Арсен недоволен игровым временем в „Сосьедаде“»

вчера, 16:50

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал ситуацию с игровым временем 22-летнего россиянина. Футболист не появляется на поле с 20 марта.

Захарян не играет, потому что это тренерское решение. В «Реале Сосьедад» уже не выходят на поле те футболисты, которые раньше играли, в том числе Браис Мендес. Арсен недоволен тем, что он не получает время. Сложно комментировать решение Пеллегрино Матараццо. Есть ли желание сменить клуб? Будет видно в конце сезона.

lazzioll
lazzioll
вчера в 19:48
гыгыг. то есть в его понимании его нужно выпускать хромого и косого постоять возле штрафной? чтоб команда вдесятером была но главное он на поле. я хз каким нужно быть футболистом чтоб 79-ться в Реал Сосьедад. это урок всяким там Батраковым и Глушенковым которые уже рот раззявляют про ПСЖ и Барселоны. вон смотрите, ваш уровень даже Сосьедад не вывозит. да даже в ПАОКе заиграть надо вкалывать. звезды емана))
fifa77707
fifa77707
вчера в 19:39, ред.
а помню его сравнивали с талантом Кварацхелии , а уровень его все-таки это рпл да и то уже не потянет в том же Динамо
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:38, ред.
Недоволен? Он недоволен?? А клуб доволен, что ты и 5% времени нахождения в клубе не был здоров?!
112910415
112910415
вчера в 19:28
как сменить клуб ?
Всё здоровье ведь тут оставил ! )
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:59, ред.
Так здоровье берегут, тренер как мамка зимой без шапки не отпускает так решил не выпускать на поле вообще. Арсен как дорогой сервиз всю жизнь стоит в шкафу на особый случай. За стеклянной дверью чтобы можно было любоваться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:47
Есть ли желание сменить клуб? Да вы ,что - мы же столько вместе выстрадали...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:50
А что думает армянское радио по этому поводу?
cf5watvwd3k8
cf5watvwd3k8
вчера в 17:49
Сосьедад думаю сам не доволен таким игроком
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:17
Очень точно и скрупулёзно замечено.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:15
В 22 года начал повторять карьеру Коко. Удивительно как парень в таком юном возрасте фактически уже закончил с футболом. Теперь его даже обратно в Динамо не возьмут. История поучительная для молодых. Когда самомнение сильно превышает реальные возможости.
394x9vhu4j3s
394x9vhu4j3s
вчера в 17:06
Наконец-то в Сосьедаде поняли что за тип этот Арсен.
5xt984j9j8ug
5xt984j9j8ug
вчера в 17:02
Скоро и зарплатой будет недоволен, маленькая.
f35syk9m8ww9
f35syk9m8ww9
вчера в 17:01
Н по Сеньки шапка оказалась....
Capral
Capral
вчера в 16:58, ред.
Ого, он еще и недоволен оказывается. В таких случаях, у нас во дворе говорили: "Набери в рот г....а и плюнь на меня." Пусть скажет спасибо, что его до сих пор еще не вышвырнули из команды и он получает зарплату. А возможно, у агента просто бабло закончилось, платить нечем руководству, да и больничные подорожали, вот u решил напомнить о себе. А Захаряну всё равно, главное- как можно дольше задержаться в Испании, на футбол, он давно забил...................................
