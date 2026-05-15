Агент Захаряна: «Арсен недоволен игровым временем в „Сосьедаде“»

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» , прокомментировал ситуацию с игровым временем 22-летнего россиянина. Футболист не появляется на поле с 20 марта.

Захарян не играет, потому что это тренерское решение. В «Реале Сосьедад» уже не выходят на поле те футболисты, которые раньше играли, в том числе Браис Мендес. Арсен недоволен тем, что он не получает время. Сложно комментировать решение Пеллегрино Матараццо. Есть ли желание сменить клуб? Будет видно в конце сезона.