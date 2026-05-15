Болельщики «Спартака» раскупили все футболки Литвинова после дерби с ЦСКА

вчера, 17:14

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьёв рассказал о самых продаваемых футболках игроков московского клуба.

Сейчас нет точной статистики под рукой. Но продаются футболки абсолютно всех игроков. Мы видим всплески, как только футболист проводит хорошую игру: не важно защитник это или нападающий. Сразу идёт всплеск покупки футболок с его номером. Скупили ли все футболки Литвинова после дерби? Все, которые были преднапечатаны, да. Довбни? Регулярно покупают. Легенда!

Защитник команды Руслан Литвинов отметился единственным голом в финале Пути регионов Кубка России с ЦСКА , забив на 10-й минуте.

В Суперфинале «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра состоится в воскресенье, 24 мая, в Москве на стадионе «Лужники».