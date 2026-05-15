Россия. Кубок 2025/2026

Болельщики «Спартака» раскупили все футболки Литвинова после дерби с ЦСКА

вчера, 17:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьёв рассказал о самых продаваемых футболках игроков московского клуба.

Сейчас нет точной статистики под рукой. Но продаются футболки абсолютно всех игроков. Мы видим всплески, как только футболист проводит хорошую игру: не важно защитник это или нападающий. Сразу идёт всплеск покупки футболок с его номером. Скупили ли все футболки Литвинова после дерби? Все, которые были преднапечатаны, да. Довбни? Регулярно покупают. Легенда!

Защитник команды Руслан Литвинов отметился единственным голом в финале Пути регионов Кубка России с ЦСКА, забив на 10-й минуте.

В Суперфинале «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра состоится в воскресенье, 24 мая, в Москве на стадионе «Лужники».

tam6achbbsp9
вчера в 19:23
А на футболках с задней стороны должна быть надпись "Боролись за пятое место годами и будем бороться!"
ABir
вчера в 19:17
Пусть после финала Кубка России болельщики раскупят все футболки Спартака в магазине.
Bad Listener
вчера в 18:33, ред.
Фамилия не так принципиальна как надпись на груди, вот пока она не сменится эта форма мне в рог не упёрлась. Ну а Довбня да, это символ нынешнего менеджмента Спартака, всерьёз их воспринимать здоровью дороже. И это тоже сменится только вместе с надписью на груди похоже. И вообще вдруг футболок Литвинова всего три штуки было вот и раскупили. Все - понятие относительное.
VeniaminS
вчера в 17:24
Гол конечно был крутой - это точно !
juchok
вчера в 17:22
а ведь Довбня за Хабаровск очень круто стоял, даже матчи вытаскивал в одиночку. обидно, что стал мемным, как какой нибудь Заболотный или дядюн
