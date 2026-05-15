Сергеев сообщил, что тренировка с детьми помогла забить мяч «Краснодару»

вчера, 17:26

Нападающий московского «Динамо» ответил на вопрос, помогла ли ему тренировка в академии забить победный мяч в игре 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1). Игрок отличился на 90+3-й минуте.

29 апреля столичный клуб совместно с префектурой СЗАО провёл мастер-класс для ребят 10-14 лет из секции по футболу Мосгорспорта района Тушино. В мероприятии участвовали Сергеев и вратарь Андрей Лунёв.

Да, навыков чуть набрался. Защита, оборона, голы ещё. Так что всё супер.

Ранее в пресс-службе «Динамо» сообщили об открытии академии в Южном Тушине в 2029 году.