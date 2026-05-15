Сергеев сообщил, что тренировка с детьми помогла забить мяч «Краснодару»

вчера, 17:26
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев ответил на вопрос, помогла ли ему тренировка в академии забить победный мяч в игре 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1). Игрок отличился на 90+3-й минуте.

29 апреля столичный клуб совместно с префектурой СЗАО провёл мастер-класс для ребят 10-14 лет из секции по футболу Мосгорспорта района Тушино. В мероприятии участвовали Сергеев и вратарь Андрей Лунёв.

Да, навыков чуть набрался. Защита, оборона, голы ещё. Так что всё супер.

Ранее в пресс-службе «Динамо» сообщили об открытии академии в Южном Тушине в 2029 году.

баск
баск ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:43, ред.
Вы полностью правы, кроме одного момента- насчёт вот этого:
"стимуляция команды, выигрыш которой может благотворно повлиять на положение
вашей команды в турнирной таблице чемпионата, допускается"
На самом деле нет..

За всю Европу не скажу, а вот пару вариантов приведу..
В Испании, к примеру, прямого запрета нет, но даже там подобная практика
расценивается как грубое нарушение спортивной этики и при регулярном
её употреблении чревата как минимум серьёзным ударом по репутации.

А, скажем, в Сербии такое прямо запрещено и влечёт наказание.
Что же касается России, то у нас это не только чревато дисциплинарной
и спортивной ответственностью, но и уголовной.

Статья 184 УК не делает различий между покупкой слива, взяткой судьям
или выплатами за "постараться против прямого конкурента". То и другое
и третье расценивается как манипулирование спортивным результатом, и за такое
манипулирование, если оно доказано, легко можно и присесть.
lotsman
вчера в 20:51
Я знаю, что стимуляция команды, выигрыш которой может благотворно повлиять на положение вашей команды в турнирной таблице чемпионата, допускается, но говорить об этом как о свершившемся факте можно, только имея достоверные доказательства. Ладно, это ещё допустимо, но гораздо ниже достоинства - утверждать, к примеру, о сливе командой игры за вознаграждение. Или заявлять, что Газпром уже побеспокоился о результате матча в Ростове. Это гораздо ниже моего понимания.
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:30
вчера в 20:30
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:13
    вчера в 20:13
    По поводу премиальных: если вы считаете себя достойным человеком, нужны веские доказательства. Иначе это всё базарные сплетни, недостойные приличных людей.
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:01
    вчера в 20:01
    Голы, не знаю, но ваши премиальные- точно нужны)))
    lotsman
    вчера в 19:59
    И нам тоже. Или вы думаете что Динамо не нужны голы?
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:41
    вчера в 19:41
    Нужный кому- вам?)))
    lotsman
    вчера в 19:36
    Помогла или нет, но гол забил красиво и очень нужный.)
    q3q4kkx92fzn
    вчера в 18:37
    Но попал от этого Краснодар нипадеццки
    Capral
    вчера в 18:30, ред.
    Краснодар уже с трудом ноги передвигал и с большими трудностями доигрывал матч. Гол Тюкавина и Сергеева- ярко выраженная физическая и моральная усталость игроков Краснодара. В первом случае, с голом Тюкавина, краснодарцы дали беспрепятственно принять сопернику мяч на фланге и возможность прострелить в штрафную на Тюкавина, за которым тоже не уследили в силу потери концентрации гостями. А гол Сергеева- стал приговором, физически измотанному Краснодару, игроки которого не в силах были элементарно помешать бьющему, который на замахе убрал двоих оборонцев Краснодара. И не надо ничего придумывать про детей.
    drug01
    вчера в 17:44
    Значит ждём воспитанников Академии!!!
