Защитник сборной Нидерландов де Лигт перенёс операцию и пропустит ЧМ-2026

вчера, 18:58

Защитник сборной Нидерландов и «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт перенёс операцию на спине и не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года.

На своей странице в социальной сети игрок написал:

После шести месяцев лечения и упорной работы для возвращения в строй операция оказалась единственным оставшимся вариантом. Мне очень жаль, что я не смог помочь команде в последние шесть месяцев и, конечно же, пропущу чемпионат мира, но я с нетерпением жду возможности сделать всё возможное, чтобы снова выйти на поле перед болельщиками и чувствовать себя лучше.

Van Vanovich
вчера в 22:19
Здоровья! В последних играх за МЮ хорошо отыграл!
5qhq8q8zge9t
вчера в 19:03
Самое главное это здоровье и восстановится... возраст позволяет еще сыграть на следующем ЧМ...
Гость
