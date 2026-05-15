Защитник сборной Нидерландов де Лигт перенёс операцию и пропустит ЧМ-2026

Защитник сборной Нидерландов и «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт перенёс операцию на спине и не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года.
На своей странице в социальной сети игрок написал:
После шести месяцев лечения и упорной работы для возвращения в строй операция оказалась единственным оставшимся вариантом. Мне очень жаль, что я не смог помочь команде в последние шесть месяцев и, конечно же, пропущу чемпионат мира, но я с нетерпением жду возможности сделать всё возможное, чтобы снова выйти на поле перед болельщиками и чувствовать себя лучше.