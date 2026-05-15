Зырянов — кандидат на включение в исполком РФС

вчера, 19:12

Председатель правления петербургского «Зенита» Константин Зырянов внесён в список кандидатов на включение в исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщили в пресс-службе Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

15 мая состоялось общее собрание клубов РПЛ. На заседании были выбраны кандидаты для выдвижения от АФК «РПЛ» в исполком РФС: ими стали председатель правления «Зенита» Константин Зырянов и президент правления АНО «Рубин» Марат Сафиуллин. Довыборы в исполком состоятся на очередной конференции РФС 27 июня.

Ранее журналист Иван Карпов рассказал, что Сафиуллин и Зырянов могут заменить в исполкоме РФС экс-главу совета директоров московского «Динамо» Дмитрия Гафина и бывшего президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.

CCCP1922
вчера в 19:54, ред.
А какие вопросы решает исполком РФС? Зырянов совсем превратился в чиновника от спорта, недавно видел фотографии, на которых Константин в костюме и при галстуке — ему очень идёт, лишь бы только форма соответствовала содержанию. Честно говоря, всегда представлял его только тренером... Но и в руководстве хочется видеть хороших специалистов. Лишь бы не стал свадебным генералом и во всём имел собственное мнение.
qknh89zcxm23
вчера в 19:26
Удачи Зырянову на новом поприще!
