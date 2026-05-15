Зырянов — кандидат на включение в исполком РФС

1778861549

вчера, 19:12

Председатель правления петербургского «Зенита» внесён в список кандидатов на включение в исполнительный комитет Российского футбольного союза ( РФС ). Об этом сообщили в пресс-службе Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ).

15 мая состоялось общее собрание клубов РПЛ . На заседании были выбраны кандидаты для выдвижения от АФК « РПЛ » в исполком РФС : ими стали председатель правления «Зенита» Константин Зырянов и президент правления АНО «Рубин» Марат Сафиуллин. Довыборы в исполком состоятся на очередной конференции РФС 27 июня.