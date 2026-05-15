Зырянов — кандидат на включение в исполком РФС

Председатель правления петербургского «Зенита» Константин Зырянов внесён в список кандидатов на включение в исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщили в пресс-службе Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
15 мая состоялось общее собрание клубов РПЛ. На заседании были выбраны кандидаты для выдвижения от АФК «РПЛ» в исполком РФС: ими стали председатель правления «Зенита» Константин Зырянов и президент правления АНО «Рубин» Марат Сафиуллин. Довыборы в исполком состоятся на очередной конференции РФС 27 июня.
Ранее журналист Иван Карпов рассказал, что Сафиуллин и Зырянов могут заменить в исполкоме РФС экс-главу совета директоров московского «Динамо» Дмитрия Гафина и бывшего президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.