У тренера «Краснодара» есть одна претензия к команде в матче с «Динамо»

вчера, 20:18
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об игре команды в матче 29-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

Когда счёт с «Динамо» стал 1:1, мы хорошо владели игрой. Были стопроцентные моменты, которые не смогли реализовать. Есть одна претензия — как мы играли в концовке. Если нас не устраивает счёт, мы должны всей командой бежать вперёд. Чтобы у соперника не было шансов.

С 88-й минуты мы пошли в атаку, чего нельзя было делать. Надо было принимать соперника в штрафной, зарабатывать ауты, угловые. Можно было из этих позиций идти в риск, но, когда ситуация не готова, мы не можем бросать зоны и идти в атаку. Это была наша несдержанность. Понимаю, почему так было, — все хотели забить. Но так действовать было нельзя. Второй момент — ничья оставила бы нам шансы. Тогда «Зениту» нужна была бы только победа. Но это эмоции. Все хотели выиграть. Было видно, что игра идёт. Но мы не должны такое повторять.

Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:25, ред.
Во-первых, я не гуру, спасибо.))) А во-вторых, сейчас в РПЛ таких тренеров нет. Ну возможно, Федотов, больше других умеет менять игру по ходу, читает соперника, умеет перестраиваться. Пожалуй всё.
Знаешь, Макс, это как в шахматах, есть шахматисты позиционщики, а есть комбинационные. Так вот, по статистике, позиционщики чаще добивались высоких результатов- Карпов,Корчной, Ботвинник, чем те шахматисты, которые делали ставку на комбинационную игру. Исключение составляют, разве что только Р.Фишер и А.Алёхин, которые были просто шахматными компьютерами.
Мы недавно с тобой вспоминали Лобана и Бескова. Вот, ярчайший пример математического подхода к футболу или футбола поэтического, воздушного...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:53, ред.
Витя. К тебе, как гуру РПЛ, вопрос. Если не Мусаев, тогда кто из тренеров у нас ведёт игру стратегически ?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:53, ред.
Хорошие и правильные слова, но после боя
За двумя зайцами парень хотел
lotsman
lotsman
вчера в 21:38
В своём стремлении победить команда чрезмерно увлеклась атакующими действиями и допустила роковую ошибку. В концовке второго тайма игроки Динамо предприняли три похожие комбинации с выходом на ударную позицию Сергеева. Две атаки не увенчались успехом, но с третьей попытки Сергеев забил. Краснодару с первой попытки надо было обратить внимание и закрыть эту зону.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:24
Если бы Боселли забил при выходе один на один, когда защитник был сзади на 3 м, и вратаря нужно было обводить, то сосем иная песня была бы. Футбол состоит во многом из случайностей. Здесь как раз такой случай. Забей Боселли и Краснодар чемпион. Не забил - Зенит чемпион. Вот и вся альтернатива.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:56, ред.
Незрелость - хотел сказать тренер Краснодара, отсутствие опыта и хладнокровия. Ну в таком случает это поражение гораздо более полезную службу сослужит его команде чем сослужила бы победа. Титул отпраздновали и забыли, а опыт это важно для молодой команды которая хочет быть на вершине долгие годы. Через такое все проходят. Трагедии в упущенном титуле не будет если будут сделаны правильные выводы. А Зенит всё равно если юбилей отметит то в следующем сезоне уже не конкурент будет. У них кроме юбилея мотивации играть и не осталось. А в этом сезоне не думаю что ничья бы спасла команду Мусаева, Зенит свои три очка с Ростовом взял бы в любом случае. У Ростова нет с Зенитом мелочных счётов как у динамовцев с Краснодаром.
Capral
Capral
вчера в 20:53
Лукавит Мусаев. И ничья не оставляла шансы Краснодару, поэтому бежали вперед и получали контр атаки, которые и закончились голами. Сейчас, Мусаев крайне неискренен. Но даже, если он прав, то в этом случае вопрос к самому Мусаеву: а где же был ты, почему не руководил игрой, не подсказал? А всё потому, что Мусаев, как и Компани в Баварии- играет исключительно на комбинацию, при этом не рассматривает игру стратегически, не чувствует перепады в игре и изменения.

Но справедливости ради стоит отметить, что Краснодар на последнем издыхании заканчивает сезон. Все игры, как в первенстве, так и в кубке, команда проводила с одним чистым форвардом, на которого ложилась огромная нагрузка. И конечно, невзрачная, нестабильная игра мозгового центра Краснодара Сперцяна- самым непосредственным образом сказывалась на играх команды.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:53
Жадность фраера сгубила...двух зайцев хотели убить...Надо было четверым основным игрокам отдохнуть дать в кубке , а через четыре дня играть же на победу в Москве свежими кордобами...спецрянами...
7xc7h4rkesay
7xc7h4rkesay ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:46
Слить матч, уступить, а еще ратуют за честную игру.
6khdxaeqex3v
6khdxaeqex3v
вчера в 20:41
Толку сейчас от его претензий, когда сезон одним махом угроблен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:41
Тоже придерживаюсь подобного мнения. Можно было пустить Динамо в финал, а те пустили бы к чемпионству...
particular
particular
вчера в 20:33
"...Есть одна претензия...", - всего одна?
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:30
Это уже урок на будущий сезон. Теперь всё в руках "Зенита".
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:29
Динамо был удачлив.
может, стоило слить кубковый матч? ))
Гость
