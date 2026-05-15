У тренера «Краснодара» есть одна претензия к команде в матче с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об игре команды в матче 29-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).
Когда счёт с «Динамо» стал 1:1, мы хорошо владели игрой. Были стопроцентные моменты, которые не смогли реализовать. Есть одна претензия — как мы играли в концовке. Если нас не устраивает счёт, мы должны всей командой бежать вперёд. Чтобы у соперника не было шансов.
С 88-й минуты мы пошли в атаку, чего нельзя было делать. Надо было принимать соперника в штрафной, зарабатывать ауты, угловые. Можно было из этих позиций идти в риск, но, когда ситуация не готова, мы не можем бросать зоны и идти в атаку. Это была наша несдержанность. Понимаю, почему так было, — все хотели забить. Но так действовать было нельзя. Второй момент — ничья оставила бы нам шансы. Тогда «Зениту» нужна была бы только победа. Но это эмоции. Все хотели выиграть. Было видно, что игра идёт. Но мы не должны такое повторять.
Но справедливости ради стоит отметить, что Краснодар на последнем издыхании заканчивает сезон. Все игры, как в первенстве, так и в кубке, команда проводила с одним чистым форвардом, на которого ложилась огромная нагрузка. И конечно, невзрачная, нестабильная игра мозгового центра Краснодара Сперцяна- самым непосредственным образом сказывалась на играх команды.