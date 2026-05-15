Рулевой «Ростова» о мотивации на матч с «Зенитом»: «Конечно же, она есть»

вчера, 21:23
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 18:00 Не начался

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил на вопрос, есть ли у команды мотивация на заключительный матч сезона.

В 30-м туре клуб сыграет дома с «Зенитом». Игра пройдёт 17 мая.

Ранее ростовчане сохранили место в РПЛ. Коллективу из Санкт-Петербурга достаточно будет сыграть вничью, чтобы стать чемпионом России.

Как не может быть мотивации в игре против «Зенита»? Конечно же, она есть. Все футболисты хотят играть. Мы хотим победить. Для этого мы готовимся и работаем.

Все ли игроки готовы после матча с «Акроном»

Готовы. На другого соперника у нас будет другой план. Посмотрим, как будут игроки работать на тренировках.

Есть ли надежда одержать победу в последней игре сезона («Ростов» ещё не выигрывал на своём поле в 2026 году)

Есть. Хотим подарить нашим болельщикам радость. Для этого мы работаем.

Подняли ли две победы подряд настроение команде

После побед всегда хорошее настроение. Но план тренировок не изменился. Если победили, то всё сделали правильно — так и надо продолжать.

3wcnf6gvaj5a
сегодня в 00:24
Зенит выиграет у Ростова без проблем.
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:54, ред.
После матча у "не болельщиков" Зенита будет только два мнения. Выиграет Ростов-проплачено Краснодаром. Не выиграет Ростов-проплачено Зенитом.
По любом раскладе виновны будут ростовчане)
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:02
Ну конечно, вот же он- в лучших!!!))) Ну хорошо, я не против, если его вера в победу любимого клуба так безгранична и крепка- желаю его Ростову УДАЧИ!!!!!!!
Тем более, знаю, мой старинный Друг Ваня Станичник, тоже переживает за земляков, поэтому, я- вдвойне буду болеть за Ростов!!!!!!!)))))))
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:56
Это один известный пользователь сайта, болельщик ФК Ростов, Манчестер Юнайтед и сборной Нидерландов - https://www.soccer.ru/users/ice-van-reed
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:55
Не очень хорошо себе представляю, что это, или, кто это.)))
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:47
Нужно чтобы Ice van Reed их психологически встряхнул и вдохновил.
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:41
Ну вот, именно, в теории, да, на практике- вряд ли...
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:35
Я не уверен будет ли в какой-либо степени присутствовать такая мотивация, но в теории может.
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:28
Это только красивые слова, которые, на мой взгляд, сейчас не актуальны. Но если бы это помогло чуду, я готов поверить в это!)))
yed5rb76qgmn
вчера в 22:12
Игра дома для любой команды будет завышенная мотивация
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:10
Ради солидарности футбольного юга России.
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:09
...(«Ростов» ещё не выигрывал на своём поле в 2026 году)...
Понятно, что именно в крайнем туре должно случиться чудо в пользу Краснодара.
-"Подождём мою маму?! - Подождём, твою мать!" (С) Игорёк..
Capral
вчера в 22:06
Если предельно откровенно, то после 24года, в последнем туре в Питере, у меня нет надежд на игру в Ростове, по известным причинам.))) Да, при желании, Ростов может упереться, костьми лечь. Hо зачем и ради чего и кого? Я не буду сейчас говорить о возможных других вариантов со стороны Зенита, я информацией не владею, но не вижу стимула для ростовчан ломаться перед отпуском.

Краснодар должен был сам решать свою судьбу, но у них не получилось. Конечно, совсем не бедный человек Галицкий мог бы простимулировать Ростов, а это официально допускается, но и в этом случае слабо верится, что ростовчане могут противостоять Зениту, ни по игре, ни по составу. Надеяться на чудо конечно можно, но не в этом случае.

Это как в Великой истории: "Надежд нет, Сир. Вы проиграли..."
wwd2jeyf6e47
вчера в 21:58
Ждём от Ростова хорошей и удачной игры
Eugene Natsmith
вчера в 21:56
Сомненья имеются по-поводу мотивации ...0-2 сыграют, а уж потом ...ну не смогли и все тут, а хотелось бы победы Ростова...увы
25процентный клоун
вчера в 21:51
Ростов не в состоянии диктовать условия. Хотя уверен, их предупредили, чтобы не сверхмотивированы были
Comentarios
вчера в 21:39
И соседям подмогнуть
ABir
вчера в 21:38
Вот и посмотрим на эту мотивацию
particular
вчера в 21:37
Мотивация, - это, конечно, хорошо... Но Ростов не всемогущщщщ...
Ice van Reed
вчера в 21:31, ред.
А почему Краснодар не выиграл свой матч, пропускай Динамо и становись Чемпионом, теперь сами себя Чемпионства лишили , но винить будут очередной раз Ростов!
Ростов -Зенит вывеска, тут будут винить все он Ростов Шредингера , ч кто бы не поб5едил Ростов купили, доказательств НОЛЬ, а пена из рта идёт в гневных комментариях, почитайте выше первопричину, легко в своём косяке кого-то винить, хотите больше эпоса, он есть у меня, Ростов это аргонавты , Зенит и Краснодар это, Сцилла и Харибда !
ujempbym5yhr
вчера в 21:26
Краснодар уже показал чудо-чемоданчик :))
