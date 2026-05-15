Рулевой «Ростова» о мотивации на матч с «Зенитом»: «Конечно же, она есть»

Главный тренер «Ростова» ответил на вопрос, есть ли у команды мотивация на заключительный матч сезона.

В 30-м туре клуб сыграет дома с «Зенитом». Игра пройдёт 17 мая.

Ранее ростовчане сохранили место в РПЛ . Коллективу из Санкт-Петербурга достаточно будет сыграть вничью, чтобы стать чемпионом России.

Как не может быть мотивации в игре против «Зенита»? Конечно же, она есть. Все футболисты хотят играть. Мы хотим победить. Для этого мы готовимся и работаем.

Все ли игроки готовы после матча с «Акроном»

Готовы. На другого соперника у нас будет другой план. Посмотрим, как будут игроки работать на тренировках.

Есть ли надежда одержать победу в последней игре сезона («Ростов» ещё не выигрывал на своём поле в 2026 году)

Есть. Хотим подарить нашим болельщикам радость. Для этого мы работаем.

Подняли ли две победы подряд настроение команде

После побед всегда хорошее настроение. Но план тренировок не изменился. Если победили, то всё сделали правильно — так и надо продолжать.