КДК направил «Уфе» и «СКА-Хабаровску» текст решения по отменённому матчу

вчера, 21:58
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск3 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаТех. поражение

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о получении «Уфой» и «СКА-Хабаровском» текста решения по матчу 32-го тура Первой лиги.

«Уфе» было присуждено техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на игру. Поединок должен был состояться в Хабаровске 3 мая. Уфимцы не смогли вылететь на матч по причине закрытия аэропорта. Позже генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков сообщил, что клуб подаст апелляцию на решение КДК РФС.

КДК в установленном порядке направил футбольным клубам «Уфа» и «СКА-Хабаровск» полный текст решения по их вопросу. По регламенту у нас есть 20 дней на отправку полного решения в клубы, однако мы это сделали в ускоренном процессе в течение 10 дней. Теперь у клубов в случае желания есть возможность обратиться в апелляционный комитет.

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 34 очка. Идущий на 16-й строчке «Черноморец» из Новороссийска отстаёт на два балла. В заключительном, 34-м туре 16 мая определится, кто из них вылетит во Вторую лигу. «Уфа» на выезде сыграет с костромским «Спартаком», а «Черноморец» в домашних стенах встретится с екатеринбургским «Уралом».

particular
вчера в 22:24, ред.
Хабаровск - не ближний свет, - чтобы резко реорганизовать прибытие команды альтернативными маршрутами...
КДК РФС не стал утруждать себя погружением в ситуацию, ибо, в противном случае, придётся признать ряд моментов, которые не принято нынче афишировать...
Противно и стрёмно...
8pqtdcjc37rs
вчера в 22:06
Ну один клуб точно подаст апелляцию..
