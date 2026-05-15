КДК направил «Уфе» и «СКА-Хабаровску» текст решения по отменённому матчу

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил о получении «Уфой» и « СКА -Хабаровском» текста решения по матчу 32-го тура Первой лиги.

«Уфе» было присуждено техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на игру. Поединок должен был состояться в Хабаровске 3 мая. Уфимцы не смогли вылететь на матч по причине закрытия аэропорта. Позже генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков сообщил, что клуб подаст апелляцию на решение КДК РФС .

КДК в установленном порядке направил футбольным клубам «Уфа» и « СКА -Хабаровск» полный текст решения по их вопросу. По регламенту у нас есть 20 дней на отправку полного решения в клубы, однако мы это сделали в ускоренном процессе в течение 10 дней. Теперь у клубов в случае желания есть возможность обратиться в апелляционный комитет.

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 34 очка. Идущий на 16-й строчке «Черноморец» из Новороссийска отстаёт на два балла. В заключительном, 34-м туре 16 мая определится, кто из них вылетит во Вторую лигу. «Уфа» на выезде сыграет с костромским «Спартаком», а «Черноморец» в домашних стенах встретится с екатеринбургским «Уралом».