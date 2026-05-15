Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Мусаев поддержал Кевина и Боселли

вчера, 22:33
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался на тему критики в адрес полузащитника Кевина и нападающего Хуана Боселли за неиспользованные моменты в матче 29-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:2).

Специалист отметил, что поддержал футболистов.

Они сами переживают. У них были хорошие шансы. К Боселли нет никаких претензий. Он настоящий спортсмен, хороший человек! Вижу его старание. Что можно сказать? Понимаю, когда человек плохо тренируется, нарушает режим. Тогда хочешь сказать: «Ты сам виноват в своих бедах».

По Ленини такая же ситуация — это один из самых сильных отрезков за его карьеру в «Краснодаре». Претензий больших к ним нет. Самое плохое, если мы начнём искать виноватых. Мы должны на это указать, что и сделали на теории. Но двигаемся вперёд.

Подписывайся в ВК
Все новости
Рулевой «Ростова» о мотивации на матч с «Зенитом»: «Конечно же, она есть»
Вчера, 21:23
Мусаев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство перед финишем РПЛ
Вчера, 11:45
Талалаев — о ЦСКА: «Исключать возможность работы я не стал бы»
Вчера, 11:37
Бакаев: «Для „Локомотива“ существует только первое место»
14 мая
Полузащитник «Балтики» Мендель: «Талалаев — русский Симеоне»
14 мая
Виктор Васин рассказал, почему Челестини уволили из ЦСКА
14 мая
Все комментарии
8bs9jek7bw6r
8bs9jek7bw6r
сегодня в 01:10
Ошибки у всех бывают, но в таком матче они недопустимы, подготовка к матчу очень слабая.
Capral
Capral
вчера в 23:18
Травма Са очень ослабила атакующий фланг Краснодара. Ну и конечно, скамейку надо бы "удлинить", иначе, и следующий сезон может стать неудачным. Но надо взять себя в руки и готовиться к финалу со Спартаком. Сколько можно ныть и сокрушаться- вы спортсмены или кто вы?!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:54
Виноват всегда тренер и спонсоры
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 