Талалаев о дисквалификациях: «Главный вывод — это научиться сдержанности»

Главный тренер «Балтики» рассказал, какой сделал вывод после двух дисквалификаций в этом сезоне.

Специалиста отстраняли на три и четыре матча по итогам игр с московскими «Спартаком» (1:0) и ЦСКА (1:0) соответственно.

Во-первых, это достаточно дорого. Потому что мы платим внутриклубный штраф, он достаточно высок, у нас есть планка, после рецидива штраф удваивается. И официальный штраф в РФС . Понятно, что семья и близкие не должны страдать от твоей несдержанности. Так как у нас «Балтика» как клуб считается семьёй, от этого и наши болельщики страдают. Это двойной удар, как у Ван Дамма.

Поэтому понятно, что главный вывод — это научиться сдержанности и правильному поведению в стрессовых ситуациях. Но я уже говорил, что меняться кардинально и отказываться от удовольствия переживать каждый момент с командой я не собираюсь. Я буду оставаться таким, какой есть. Но приводить это в рамках «общепринятого» такого поведения главных тренеров в поединках. Постараюсь сдерживать эмоции, особенно которые публично берутся на камеру. В принципе, в конфликтных ситуациях всё равно буду отстаивать свою команду, свою точку зрения, своих футболистов до конца.