Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Талалаев о дисквалификациях: «Главный вывод — это научиться сдержанности»

вчера, 22:50

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, какой сделал вывод после двух дисквалификаций в этом сезоне.

Специалиста отстраняли на три и четыре матча по итогам игр с московскими «Спартаком» (1:0) и ЦСКА (1:0) соответственно.

Во-первых, это достаточно дорого. Потому что мы платим внутриклубный штраф, он достаточно высок, у нас есть планка, после рецидива штраф удваивается. И официальный штраф в РФС. Понятно, что семья и близкие не должны страдать от твоей несдержанности. Так как у нас «Балтика» как клуб считается семьёй, от этого и наши болельщики страдают. Это двойной удар, как у Ван Дамма.

Поэтому понятно, что главный вывод — это научиться сдержанности и правильному поведению в стрессовых ситуациях. Но я уже говорил, что меняться кардинально и отказываться от удовольствия переживать каждый момент с командой я не собираюсь. Я буду оставаться таким, какой есть. Но приводить это в рамках «общепринятого» такого поведения главных тренеров в поединках. Постараюсь сдерживать эмоции, особенно которые публично берутся на камеру. В принципе, в конфликтных ситуациях всё равно буду отстаивать свою команду, свою точку зрения, своих футболистов до конца.

Подписывайся в ВК
Все новости
КДК направил «Уфе» и «СКА-Хабаровску» текст решения по отменённому матчу
Вчера, 21:58
Сборной Латвии до 19 лет присудили поражение за отказ от игры с Белоруссией
Вчера, 17:49
EFL может отстранить «Саутгемптон» от финального матча за выход в АПЛ
Вчера, 12:06
ОфициальноВратаря «Пари НН» оштрафовали на 300 тысяч рублей за неспортивное поведение
14 мая
Слухи«Лион» рискует лишиться места в еврокубках из-за финансовых нарушений
13 мая
Официально«Славии» присудили техническое поражение по итогам матча со «Спартой»
12 мая
Сортировать
Все комментарии
33rfhkv3dgbz
33rfhkv3dgbz
сегодня в 00:42
Талалаеву не по силам тягаться с московскими, сразу уроют.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:47, ред.
Когда прилично рублем по карману ударят-сразу научится.Чтобы действительно семья не страдала.И семья своя, не футбольная, про которую он выразился.
Научиться-приобрести навык, знание или умение, которым не обладал ранее. Сам признал, что не был сдержанным, надо научиться этому. Первый кирпичик в фундамент заложен. Дальше будет видно.
Capral
Capral ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:26
Полностью согласен и подтверждаю!!!!!!!
particular
particular ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:25
Кроме того, он в открытую манкирует устоявшимися традициями и правилами поведения публичных людей в спорте...
particular
particular
вчера в 23:23
Этакий бунтарь с тренерской лицензией... Будущим работодателям этого персонажа следует не раз подумать о всех рисках совместной деятельности с Талалаевым...
Capral
Capral
вчера в 22:59
Как и ожидалось, Талалаев путает понятия- хамство и эмоции, и не собирается отказываться от своей невоспитанности. Ну значит пусть платит, если такой богатый...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 