Фернандеш в 5-й раз получил награду игроку года в МЮ, обойдя Роналду

вчера, 23:23

Полузащитник в пятый раз стал обладателем награды игроку года в «Манчестер Юнайтед», которая носит имя Мэтта Басби.

Португалец отличился восемью голами и 20 результативными передачами во всех турнирах в сезоне 2025/26. На его счету 19 ассистов в АПЛ , он близок к рекорду турнира по количеству передач за одну кампанию. Тьерри Анри и Кевин Де Брюйне сделали по 20 голевых пасов в сезонах 2002/03 и 2019/20 соответственно. МЮ в текущем сезоне осталось провести две игры.

Кроме того, Фернандеш установил рекорд клуба по количеству наград футболисту года. Теперь он на одну победу опережает вратаря Давида Де Хеа и нападающего Криштиану Роналду.