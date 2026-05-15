Фернандеш в 5-й раз получил награду игроку года в МЮ, обойдя Роналду

вчера, 23:23

Полузащитник Бруну Фернандеш в пятый раз стал обладателем награды игроку года в «Манчестер Юнайтед», которая носит имя Мэтта Басби.

Португалец отличился восемью голами и 20 результативными передачами во всех турнирах в сезоне 2025/26. На его счету 19 ассистов в АПЛ, он близок к рекорду турнира по количеству передач за одну кампанию. Тьерри Анри и Кевин Де Брюйне сделали по 20 голевых пасов в сезонах 2002/03 и 2019/20 соответственно. МЮ в текущем сезоне осталось провести две игры.

Кроме того, Фернандеш установил рекорд клуба по количеству наград футболисту года. Теперь он на одну победу опережает вратаря Давида Де Хеа и нападающего Криштиану Роналду.

lazzioll
сегодня в 00:58
лучший в нынешнем МЮ - это и без наград знают все кто смотрит МЮ
CCCP1922
сегодня в 00:10
Осталось только АПЛ выиграть...
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:51
Признание лучшим в очередной раз достойно уважения.
VeniaminS
вчера в 23:30
Поздравления Фернандешу,команда решила,значит достоин !
Гость
