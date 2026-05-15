«Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» в матче АПЛ и вышла в Лигу чемпионов

вчера, 23:58

«Астон Вилла» одержала победу над «Ливерпулем» в матче 37-го тура АПЛ (4:2).

Бирмингемская команда вышла вперёд на 42-й минуте усилиями Моргана Роджерса. На 52-й счёт сравнял Вирджил ван Дейк. На 57-й «львы» снова повели — мяч забил Олли Уоткинс. На 73-й нападающий сделал дубль. Ещё одним голом у «вилланов» отметился Джон МакГинн на 89-й. На 90+2-й ван Дейк сократил отставание мерсисайдцев в счёте.

«Астон Вилла» занимает 4-е место в турнирной таблице (62 очка). «Ливерпуль» идёт 5-м (59 баллов). Подопечные Унаи Эмери квалифицировались в Лигу чемпионов на сезон 2026/27.