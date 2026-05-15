«Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» в матче АПЛ и вышла в Лигу чемпионов

вчера, 23:58
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)4 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Астон Вилла» одержала победу над «Ливерпулем» в матче 37-го тура АПЛ (4:2).

Бирмингемская команда вышла вперёд на 42-й минуте усилиями Моргана Роджерса. На 52-й счёт сравнял Вирджил ван Дейк. На 57-й «львы» снова повели — мяч забил Олли Уоткинс. На 73-й нападающий сделал дубль. Ещё одним голом у «вилланов» отметился Джон МакГинн на 89-й. На 90+2-й ван Дейк сократил отставание мерсисайдцев в счёте.

«Астон Вилла» занимает 4-е место в турнирной таблице (62 очка). «Ливерпуль» идёт 5-м (59 баллов). Подопечные Унаи Эмери квалифицировались в Лигу чемпионов на сезон 2026/27.

CCCP1922
CCCP1922 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 02:01
Благодарю за информацию!!!
ABir
сегодня в 02:00
Все таки Эмери выдающийся тренер
IKER-RAUL
сегодня в 01:28
не устану повторять Слот пи.дуй домой!!!!
youtomee
сегодня в 01:07
Ну Ливер тоже в ЛЧ будет, очень маловероятно, что Борнмут их сможет достать. Но сезон у Ливера очень слабый.
lazzioll ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 01:05, ред.
две команды от стран занявших первые места два в сезонном рейтинге УЕФА. то есть англичане вывели все три клуба во все три еврокубка в финалы - вот и заслужили пятое место для участия в ЛЧ. вторые такие в этом сезоне испанцы - от них Бетис пятый тоже поедет в ЛЧ. эти два места все равно надо было где-то брать в связи с новым форматом ЛЧ и изменением количества участников на две команды. вот решили так. в удачный для итальянцев сезон в еврокубках - от Италии было пять мест на следующий
CCCP1922
сегодня в 00:45
В последнем туре Астон Вилла встречается с Манчестер Сити. У обоих команд путёвка в Лигу чемпионов уже в кармане, но Горожане борются за победу в АПЛ, ещё финал Кубка Англии впереди. Им нельзя расслабляться. Команда Эмери может сосредоточиться на подготовке к финалу Лиги Европы. Финиш сезона в Англии удался. МЮ возвращается в Лигу чемпионов - это неожиданность со знаком ПЛЮС. Ливерпуль, получается, выпадает из главного европейского клубного турнира — неожиданность со знаком МИНУС. Таков турнирный расклад. Слышал краем уха о дополнительных квотах, но даже не представляю, кто на них может претендовать.....
drug01
сегодня в 00:16
4:2. Это уже красивый результат.Теперь надо идти дальше! Спасибо тренеру за работу...
Comentarios
сегодня в 00:14
Ливер Ливер ..
Van Vanovich ответ particular (раскрыть)
сегодня в 00:13
)).
Ну если будет настрой как в АПЛ -со второго места чуть на шестое не соскочил, то в ЛЧ, будет дарить очки Буде Глимтам и им подобным. )))
Capral ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 00:12
Понятно, спасибо.
Van Vanovich ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:11
Были неплохие отрезки у Вирца в некоторых матчах.)
А в целом, будем так считать еще не адаптировался к АПЛ.))
particular
сегодня в 00:08
Похоже, Эмери пресытился ЛЭ, - теперь намерился в ЛЧ шороху навести и внести разнообразие...
Capral ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 00:08
Последнее время не смотрю матчи АПЛ. Не подскажите, как там Вирц, есть у него какие-то подвижки или все также- в поисках самого себя?))) У меня не было сомнений, что в АПЛ, у него не будет проблем.
пират Елизаветы
сегодня в 00:05
Астон Вилла ))) с победой!!! С ограниченными ресурсами команда отобралась в Лч. Браво! Теперь забрать любимцы кубок Эмери))
Van Vanovich
сегодня в 00:03
Ужасное судейство. В первом тайме в штрафной ударили по ноге Гакпо и не назначили пенальти.
Во втором тайме Конса через футболку ударил в лицо Макалистера, это удаление!
И в обоих случаях не просматривали ВАР!
la-respect0
сегодня в 00:00, ред.
Красавцы , теперь надо брать ЛЕ.Жаль конфетка Буэндии не залетела , так бы два шикарных голешника залетело).А Ливерпулю менять тренера , багаж Клоппа закончился давно). МакАллистер тот ещё клоун, но судья не повелся на его нытье )
