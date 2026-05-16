Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Рэшфорд стал приоритетной трансферной целью Моуриньо в «Реале»

сегодня, 08:30

«Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

По информации источника, в трансфере лично заинтересован португальский специалист Жозе Моуриньо, который в настоящее время возглавляет «Бенфику» и, как утверждается, может быть представлен в качестве главного тренера мадридского клуба на следующей неделе.

Сейчас 28-летний английский форвард выступает за «Барселону», однако права на игрока по-прежнему принадлежат «Манчестер Юнайтед». Каталонский клуб не готов активировать опцию выкупа футболиста за 30 млн евро, несмотря на желание самого Рэшфорда продолжить карьеру в составе «сине-гранатовых».

Моуриньо рассчитывает воспользоваться ситуацией и усилить атакующую линию «Реала» игроком, с которым ранее работал в «Манчестер Юнайтед».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЛевандовски не согласовал условия перехода в «Аль-Хиляль»
Вчера, 14:49
Слухи«Милан» планирует продать Рафаэла Леау в ближайшее трансферное окно
Вчера, 12:40
Слухи«Челси» отклонил предложение «Барселоны» по Жоао Педро
Вчера, 11:03
СлухиВингер «Реала Сосьедад» Барренетчеа попал в сферу интересов «Челси» и МЮ
Вчера, 10:09
Бомбардир «Баварии» и «Барселоны» выбирает новую команду. Пора в компанию Бензема и Нуньеса
Вчера, 09:59Максим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
Слухи«Барселона» хочет подписать полузащитника «Челси» Палмера
14 мая
Сортировать
Все комментарии
MMM 58
MMM 58 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 19:29
    wws5zagw5b2v
    wws5zagw5b2v
    сегодня в 17:04
    У Мауриньо нет желания работать с Бразильцами,так что Винисиус спокойно может уйти в АПЛ,а Мауриньо продолжит падение Реала!
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 15:22
    Да пускай Решфорда забирает Реал.......в Барселоне он заиграл набил приличную стату, как до этого в Барсе заиграл ненужный Обамиянг после Арсенала, а как только перешел в другую команду в Челси снова протух......и Решфорда будет с Моуром ждать то же самое.......
    Sergo81
    Sergo81
    сегодня в 15:13
    Чую будет интересно в Реале. Маур будет закручивать гайки в первую очередь Мбаппе. Остальные попритихнут мгновенно или будет бунт. Такого мастера ломки авторитетов в команде давно не было в Реале. Запасаюсь попкорном))
    Agamaga005
    Agamaga005
    сегодня в 14:44
    Руки прочь от Рэшфорда!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ MMM 58 (раскрыть)
    сегодня в 13:42
    Если адресовано другому, так и пиши другому.
    Sergo81
    Sergo81
    сегодня в 13:06
    Решфорда Маур берёт для дисциплины. Как только Мбаппе и Вини подпадут голос, сразу на лавку и в старт выходит Решфорд. Так думает Маур. Он так всегда делал с другими. Но в Реале этот номер не пройдёт. И результата не будет и Маур вылетит.
    Capral
    Capral
    сегодня в 12:48
    Мавроди, научись футбольным азам, прежде, чем образованным людям хамить.
    MMM 58
    MMM 58 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 12:24
    Это было адресовано другому человеку. Рад, что он всё же втихаря меня читает)))
    А Квара, как по мне, сильно лучше Рашфорда. Так что, если выбирать...
    AzzY
    AzzY
    сегодня в 12:13
    Пусть забирают его с потрохами!
    Не жалко. Надо молодежь наигрывать из своей академии. Они преданнее и по самоотдаче дадут фору любому легионеру...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:42
    +10000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 10:39
    Это у Мавроди надо спросить... Он наверно и сам не понял, что написал. )
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:36
    )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:35
    Ты не знаешь, Макс, какое отношение имеет Вирц к Вини?))) Ну грузин еще ладно, хотя за всё время, я ни разу не слышал от больших клубов притязаний на него...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 10:35, ред.
    Согласен. Прошлое забыто, будущее закрыто, надо жить настоящим, - пойду-ка сало нашинкую...)
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:32
    Не будем гадать. Дождемся прихода Маура, тогда и поговорим.))) Зная Переса, даже возможное приглашение Маура может сорваться в последний момент... Вобщем, поглядим.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ MMM 58 (раскрыть)
    сегодня в 10:32
    Квару не надо брать. Для этого есть Рашфорд. Вирц тоже не нужен, поскольку есть Себальос и Диас.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 10:30
    Пересу надо выбирать "из двух зол" одно. Если Маур поставит Пересу условие насчёт Вини, Перес даст заднюю. Тушить огонь в раздевалке Реала - проблема здесь и сейчас. И мало кто из тренеров с ней справятся. Маур это знает, поэтому в вопросе с Вини он хозяин положения, а не хотелка Переса.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:27
    Так он давно бьет, но по-прежнему в команде. Анчи находил общий язык с Вини, посмотрим, как с ним справится Маур. Я не думаю, что даже для Маура, Перес пойдет на крайняк и продаст Вини. Ни Мбаппе, ни тем более Рэшфорд Вини не заменят, он уникальный футболист и умеет то, что, ни Рэш, ни Мбаппе не умеют...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 10:22, ред.
    В игровом плане, да, Вини просто создан для Реала. Но ты не забывай: клоун, который бьёт по имиджу Королей, там только бразил. Не Джуд и не Киля, а только бразил.

    И да. Джуд и Мбаппе - не одна шайка-лейка. Один англичанин, другой француз. И оба очень ревностно относятся к успехам друг друга. Да и в игровом смысле Джуд крайне неохотно играет с Мбаппе и главное - на Мбаппе.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:20
    В таком случае надо избавляться и от Джуда и от Мбаппе, потому что все трое- одна шайка лейка. Но я уверен, что никто ни от кого избавляться не будет. Другое дело, что Маур наведет дисциплину, в силу своего авторитета, тогда и разговор будет другой. Невозможно себе представить Реал без Вини...
    MMM 58
    MMM 58 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:19
    Надо продавать Вини. Брать Вирца и Квару;)
    MMM 58
    MMM 58
    сегодня в 10:16
    Это вряд ли ..
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 10:15, ред.
    Не исключено, что ошибаюсь, но ты ж знаешь, кем я работаю...)))

    Как администратору Реала, Пересу надо избавляться от бразила по многим причинам и раздевалка - первая из них.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:12
    Ну, Вини еще не продали- это пока только твое предположение. А насчет умного деда я бы поспорил, потому что умный дед не увольняет Анчелотти и не приглашает Алонсо.))) Что касается Рэшфорда, то да, техничным рывком с места обладает, но как я часто говорю- ментально не подходит под стиль Барселоны. В Реале, с возжможным приходом Маура, рисунок, и сам футбол поменяются однозначно, поэтому не исключаю, что в Мадриде футбола Рэшфорда придется ко двору.
    Фил Кио
    Фил Кио
    сегодня в 10:10
    — Маркуса Рэшфорда?
    — О, йя, яй, Маркуса Рэшфорда!
    — Да пусть забирает на здоровье! Я-то думал…
    — Как же так, кормилец?!
    — Царь знает, что делает! Забирайте.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 10:00, ред.
    Вини продадут. Стопудово, Вить. Игрок классный, но слишком много цирка от него...
    В начале, потехи ради, это было в новинку, забавляло старика, но потом начало напрягать. Больше и больше. Ну и + шантаж Переса по з/п при заключении нового контракта для бразила боком выйдет. У Фло такие вещи не проканают. Перес умный дед. Он бразила не футболит до момента, пока не взял англичанина. Как только Раш будет куплен, Вини пойдет по пи**е с мешалкой...

    Реал без Вини проживёт, а вот бразил вряд-ли.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 09:57
    Ты либо невнимателен, либо запамятовал, - мне Раш в Барсе понравился давно, хоть и не сразу, когда в первых играх адаптировался. Повторяю. Меня впечатляют его навесы с корнеров, удар, скорость на дистанции и поведение.
    Гол Реалу, - это к подтверждению моих слов, хоть и безусловно, мне он очень понравился.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 09:54
    И это получается уже третий левый вингер. Маур, что, солить их всех решил?
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 09:52
    А чего не выкупают, если такой нужный? Или тебя так впечатлил его штрафной, который Куртуа обязан был брать?)))
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     