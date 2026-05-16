Рэшфорд стал приоритетной трансферной целью Моуриньо в «Реале»

сегодня, 08:30

«Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» .

По информации источника, в трансфере лично заинтересован португальский специалист , который в настоящее время возглавляет «Бенфику» и, как утверждается, может быть представлен в качестве главного тренера мадридского клуба на следующей неделе.

Сейчас 28-летний английский форвард выступает за «Барселону», однако права на игрока по-прежнему принадлежат «Манчестер Юнайтед». Каталонский клуб не готов активировать опцию выкупа футболиста за 30 млн евро, несмотря на желание самого Рэшфорда продолжить карьеру в составе «сине-гранатовых».

Моуриньо рассчитывает воспользоваться ситуацией и усилить атакующую линию «Реала» игроком, с которым ранее работал в «Манчестер Юнайтед».