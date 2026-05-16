Рэшфорд стал приоритетной трансферной целью Моуриньо в «Реале»

«Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
По информации источника, в трансфере лично заинтересован португальский специалист Жозе Моуриньо, который в настоящее время возглавляет «Бенфику» и, как утверждается, может быть представлен в качестве главного тренера мадридского клуба на следующей неделе.
Сейчас 28-летний английский форвард выступает за «Барселону», однако права на игрока по-прежнему принадлежат «Манчестер Юнайтед». Каталонский клуб не готов активировать опцию выкупа футболиста за 30 млн евро, несмотря на желание самого Рэшфорда продолжить карьеру в составе «сине-гранатовых».
Моуриньо рассчитывает воспользоваться ситуацией и усилить атакующую линию «Реала» игроком, с которым ранее работал в «Манчестер Юнайтед».
Моуриньо не дурак. Рашфорд всем доказал, что при правильном подходе он и бить умеет, и угловые вешать, и штрафные ложить. Да и скорость у него приличная, когда разбежится на пространстве. Плюсом к нему ещё тот факт, что Раш в поведенческом плане идеальный игрок. Англичанин никогда не симулирует, не наколяет страсти, не провоцирует никого..., в общем и целом дисциплинированный товарищ, коих поискать. Такая кротость сейчас в Реале будет на вес золота...
Лапорта мышей не ловит с выкупом англичанина, а Перес, не будь дурак, подсуетился.
В начале, потехи ради, это было в новинку, забавляло старика, но потом начало напрягать. Больше и больше. Ну и + шантаж Переса по з/п при заключении нового контракта для бразила боком выйдет. У Фло такие вещи не проканают. Перес умный дед. Он бразила не футболит до момента, пока не взял англичанина. Как только Раш будет куплен, Вини пойдет по пи**е с мешалкой...
Реал без Вини проживёт, а вот бразил вряд-ли.