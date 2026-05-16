«Ковентри Сити» может арендовать Маунта у «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт может покинуть команду в летнее трансферное окно.
По информации источника, руководство манкунианцев готово расстаться с 27-летним футболистом, однако полноценный трансфер маловероятен из-за высокой зарплаты игрока.
Наиболее реалистичным вариантом считается аренда с опцией или обязательством выкупа летом 2027 года.
Интерес к Маунту проявляет «Ковентри Сити», вышедший в АПЛ. Команду возглавляет Фрэнк Лэмпард, ранее работавший с полузащитником в «Челси» и «Дерби Каунти».
При этом сам футболист не намерен покидать «Манчестер Юнайтед» и рассчитывает побороться за место в основном составе.