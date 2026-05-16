Жорже Жезуш уведомил руководство «Аль-Насра» об уходе по окончании сезона

Португальский тренер , вероятнее всего, покинет «Аль-Наср» по окончании сезона.

По данным источника, 71-летний специалист уже уведомил руководство клуба о своём решении и намерен продолжить карьеру в другой стране.

Сейчас Жезуш сосредоточен на борьбе за чемпионство и подготовке к финалу Лиги чемпионов АФК-2 против «Гамба Осака». До завершения турниров тренер не планирует вести переговоры о будущем.

При этом в конце мая у Жезуша запланирована встреча с руководством «Фенербахче». Турецкий клуб готов предложить ему контракт с зарплатой около 15 млн евро за сезон.