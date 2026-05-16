Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

Жорже Жезуш уведомил руководство «Аль-Насра» об уходе по окончании сезона

сегодня, 09:07

Португальский тренер Жорже Жезуш, вероятнее всего, покинет «Аль-Наср» по окончании сезона.

По данным источника, 71-летний специалист уже уведомил руководство клуба о своём решении и намерен продолжить карьеру в другой стране.

Сейчас Жезуш сосредоточен на борьбе за чемпионство и подготовке к финалу Лиги чемпионов АФК-2 против «Гамба Осака». До завершения турниров тренер не планирует вести переговоры о будущем.

При этом в конце мая у Жезуша запланирована встреча с руководством «Фенербахче». Турецкий клуб готов предложить ему контракт с зарплатой около 15 млн евро за сезон.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиГлавный тренер «Фулхэма» Марку Силва близок к назначению в «Бенфику»
Вчера, 08:56
СлухиСтало известно, какую компенсацию «Реал» заплатит «Бенфике» за Моуриньо
Вчера, 08:32
СлухиХаби Алонсо дал согласие на работу в «Челси»
14 мая
СлухиХаби Алонсо сожалеет о том, что согласился тренировать «Реал»
13 мая
Слухи«Реал» может назначить Моуриньо после президентских выборов в клубе
13 мая
«Ман Сити» нашёл преемника для Пепа Гвардиолы. Выживал в хаосе «Челси» и даже брал трофеи
12 маяМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии8
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 10:09
Надоели саудиты Жезушу.)
q52tahhjtj6j
q52tahhjtj6j
сегодня в 09:10
Практически Аль-На76 в душу руководству
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 