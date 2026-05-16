Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Чемпионшип 2025/2026

«Мидлсбро» требует исключить «Саутгемптон» из финала за выход в АПЛ

сегодня, 09:24
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон-:-Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити23.05.2026 в 17:00 Не начался

«Мидлсбро» выступил с официальным заявлением на фоне шпионского скандала, связанного с полуфинальным противостоянием плей-офф Чемпионшипа против «Саутгемптона». Клуб настаивает на применении спортивных санкций в отношении «святых», сообщает пресс-служба команды.

Наш клуб выражает сожаление в связи с решением дисциплинарной комиссии. «Мидлсбро» является стороной, напрямую затронутой данным разбирательством, и располагает фактическими доказательствами произошедшего, а также его влияния на итоговый спортивный результат.

Целенаправленное наблюдение за нашей закрытой тренировкой и её видеозапись накануне важнейшего матча нарушают принципы спортивной честности. Считаем, что единственной соразмерной мерой в данном случае является применение санкций, которые не позволят «Саутгемптону» принять участие в финале плей-офф Чемпионшипа.

Ранее сотрудник аналитического отдела «Саутгемптона» был замечен в скрытой съёмке закрытой тренировки «Мидлсбро». По итогам двухматчевого противостояния «святые» одержали победу со счётом 2:1 и вышли в финал турнира, где 23 мая должны сыграть с «Халл Сити».

Подписывайся в ВК
Все новости
В Израиле обвинили футболиста Ямаля в разжигании ненависти
Вчера, 13:23
Официально«Барселона» изучит слова Переса по «делу Негрейры»
12 мая
Флорентино Перес направит в УЕФА 600-страничное досье по «делу Негрейры»
12 мая
Мбаппе достал всех даже в Мадриде. Что случилось с Килианом в «Реале»
11 маяЕвгений Петров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии17
Талалаев высказался о конфликте с Радимовым
11 мая
Андрей Мостовой высказался о слухах о конфликте с Семаком
10 мая
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:46
Нарушили право Святые
DXTK
DXTK ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 15:07
Пару лет назад Лидс Белсы посылал шпионов чтобы следить за Дерби Каунти когда их тренировал Лэмпард, о чем писали даже в СМИ, в итоге в двух играх чемпионата Лидс обыграл Дерби но с них очки никто не снял и не отсранили от плейофф........

И еще вопрос как мог ли пропустить не известного человека на тренировку закрытого типа? охрана куда у Боро смотрит????
DXTK
DXTK
сегодня в 14:47
Умейте проигрывать.......
2xkz53jkjgty
2xkz53jkjgty
сегодня в 10:34
Немного режет слух слово "требуют"...
drug01
drug01
сегодня в 09:49
Футбол многообразен и все ищют лазейки,но они ведь святые?
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:46
Руководители "Милдсборо" правы. Нарушений принципов спортивной честности быть не должно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 