«Мидлсбро» требует исключить «Саутгемптон» из финала за выход в АПЛ

сегодня, 09:24

«Мидлсбро» выступил с официальным заявлением на фоне шпионского скандала, связанного с полуфинальным противостоянием плей-офф Чемпионшипа против «Саутгемптона». Клуб настаивает на применении спортивных санкций в отношении «святых», сообщает пресс-служба команды.

Наш клуб выражает сожаление в связи с решением дисциплинарной комиссии. «Мидлсбро» является стороной, напрямую затронутой данным разбирательством, и располагает фактическими доказательствами произошедшего, а также его влияния на итоговый спортивный результат. Целенаправленное наблюдение за нашей закрытой тренировкой и её видеозапись накануне важнейшего матча нарушают принципы спортивной честности. Считаем, что единственной соразмерной мерой в данном случае является применение санкций, которые не позволят «Саутгемптону» принять участие в финале плей-офф Чемпионшипа.

Ранее сотрудник аналитического отдела «Саутгемптона» был замечен в скрытой съёмке закрытой тренировки «Мидлсбро». По итогам двухматчевого противостояния «святые» одержали победу со счётом 2:1 и вышли в финал турнира, где 23 мая должны сыграть с «Халл Сити».