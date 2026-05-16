«Челси» хочет назначить нового тренера до начала чемпионата мира

По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Челси» уже провело встречу с испанским специалистом .

Лондонский клуб планирует официально объявить имя нового наставника до начала чемпионата мира.

Помимо Алонсо, в шорт-лист «Челси» входят ещё три специалиста, работающие в АПЛ : из «Борнмута», из «Кристал Пэлас» и из «Фулхэма».

Последним местом работы Алонсо был мадридский «Реал», который он возглавлял с июня 2025 года по 12 января 2026 года.