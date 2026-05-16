Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Слот: «Думаю, мы лидируем по голам, пропущенным со стандартов»

сегодня, 10:33
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)4 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (2:4) в матче 37-го тура АПЛ.

Мы слишком много пропустили и при этом недостаточно эффективно сыграли в атаке. Хотя два гола на «Вилла Парк» — неплохой результат. Команда вышла на поле с правильным настроем и могла рассчитывать на очки, но при счёте 3:1 наша игра фактически рассыпалась. Думаю, мы лидируем в чемпионате по голам, пропущенным после стандартных положений. Быть первыми в такой статистике — худшее, что можно представить.

Подписывайся в ВК
Все новости
Арбелоа ответил Мбаппе: «В первой половине сезона он забил больше голов»
Вчера, 11:56
Мбаппе ответил на критику из-за поездки в Италию во время травмы
Вчера, 10:56
Мбаппе: «Во второй половине сезона мы полностью упустили контроль»
Вчера, 10:39
Арбелоа заявил, что не называл Мбаппе четвёртым вариантом в атаке
Вчера, 09:49
Слот заявил, что не думал об уходе из «Ливерпуля»
Вчера, 09:31
Мбаппе рассказал, почему не вышел в стартовом составе против «Овьедо»
Вчера, 09:08
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:07, ред.
Хреново Ливерпуль играл. И дело не в счёте и "правильном настрое", а в качестве исполнения технических элементов. Вот взять к примеру Кьезу... Ну потерял мяч, бывает, но почему так вяло в отбор потом идёт ? Уж вроде итальянец, а цепкости ноль.
Capral
Capral
сегодня в 10:44
Слот, почти как Калитвинцев, который работая в Динамо в 1-й лиге, тоже больше всех команд ФНЛ пропускал со стандартов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 