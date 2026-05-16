Слот: «Думаю, мы лидируем по голам, пропущенным со стандартов»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (2:4) в матче 37-го тура АПЛ .

Мы слишком много пропустили и при этом недостаточно эффективно сыграли в атаке. Хотя два гола на «Вилла Парк» — неплохой результат. Команда вышла на поле с правильным настроем и могла рассчитывать на очки, но при счёте 3:1 наша игра фактически рассыпалась. Думаю, мы лидируем в чемпионате по голам, пропущенным после стандартных положений. Быть первыми в такой статистике — худшее, что можно представить.