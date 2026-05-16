У Арбелоа возник конфликт с защитниками «Реала» Гарсией и Каррерасом

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа столкнулся с недопониманием внутри команды после назначения на пост в январе.
По данным источника, сразу после прихода в клуб специалист занял жесткую позицию в отношении защитника Франсиско Гарсии. Арбелоа заявил футболисту:
Ты не сыграешь ни минуты под моим руководством.
Также сообщается, что у Арбелоа обострились отношения с другим фланговым защитником — Альваро Каррерасом. После того как игрок усомнился в тактических решениях тренерского штаба, тренер ответил ему:
Получи тренерскую лицензию сам.
Арбелоа поддержал Жозе.
но ему сказали, что Каррерас вообще то портуталец?
все стало ясно еще в 2012, когда Арбелоа поступил, как последняя сущность, с легендой Мадрида Икер Касильясом.
даже там Конус пошел против костяка испанцев.
Кстати Каррерас то хороший игрок.