Испания. Примера 2025/2026

У Арбелоа возник конфликт с защитниками «Реала» Гарсией и Каррерасом

сегодня, 10:53

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа столкнулся с недопониманием внутри команды после назначения на пост в январе.

По данным источника, сразу после прихода в клуб специалист занял жесткую позицию в отношении защитника Франсиско Гарсии. Арбелоа заявил футболисту:

Ты не сыграешь ни минуты под моим руководством.

Также сообщается, что у Арбелоа обострились отношения с другим фланговым защитником — Альваро Каррерасом. После того как игрок усомнился в тактических решениях тренерского штаба, тренер ответил ему:

Получи тренерскую лицензию сам.

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 17:09
Икер, Рауль, Рамос...оппозиция против Моуриньо.
Арбелоа поддержал Жозе.
Agent_marsa
сегодня в 16:21
А во всем все равно виноват Мбапе.
Sergo81
Sergo81 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:52
А что он сделал против костяка в 2012? Касильясу по руке бахнул, но там игровой момент был
8n4ewnhgf922
сегодня в 13:49
Зато кто-то на их месте играть будет и поддерживать тренера
ajdb667dnmtj
сегодня в 13:22
Потихоньку сливают Арбеолу, вот тебе и команда, а когда-то тренер имел главную роль
пират Елизаветы
сегодня в 12:37
кажется, Арбелоа недолюбливает испанских игроков.
но ему сказали, что Каррерас вообще то портуталец?
все стало ясно еще в 2012, когда Арбелоа поступил, как последняя сущность, с легендой Мадрида Икер Касильясом.
даже там Конус пошел против костяка испанцев.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 11:58, ред.
У него есть личный ... и Али... и экспресс.)
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:56
Думаешь Перес на Алиэкспресс заказывал?)
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 11:47
Китайский...)
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:46
Аккумулятор то бракованный был изначально, электролита на дне, банки лопнувшие, пластины посыпались.
particular
сегодня в 11:39
Какие все нежные и ранимые :)
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:14, ред.
Это уже не актуально. Арбелоа - вчерашний день. И даже не вчерашний... Его роль, - роль отработанного аккумулятора в авто. Реалу осталось лишь доехать до "СТО"...

Кстати Каррерас то хороший игрок.
Гость
