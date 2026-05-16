Стало известно, кто рассудит матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура РПЛ.
17 мая (воскресенье)
«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Гвардис.
«Крылья Советов» – «Акрон»: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Юрий Баскаков.
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Артём Чистяков
Помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.
«Рубин» – «Пари НН»: судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Балтика» – «Динамо» Москва: судья – Никита Новиков
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Андрей Иванов.
«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Бутенко.
«Сочи» – «Ахмат»: судья – Станислав Матвеев
Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.
«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Андрей Прокопов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.
Зенит едет в Ростов, и на кону - чемпионство! Одно очко может решить судьбу золота.
Краснодар играет дома, но глаз с Ростова не сводит: им нужна и своя победа, и чтобы Зенит где‑то оступился.
А в Москве Локомотив бьётся с ЦСКА за бронзу. Железнодорожники хотят зацепиться за третье место, а армейцы - просто порадовать своих болельщиков красивой победой.
Спартак в Махачкале тоже не расслабляется: им нужно выиграть - и ещё очень надеяться, что Локомотив проиграет.
И не забываем про Крылья Советов с Акроном - эти парни бьются за прямой выход в РПЛ, без всяких стыков. Одно очко может всё решить!
Ну и напоследок: Балтика с Динамо выходят просто побеждать. Им тоже хочется поставить красивую точку в сезоне.
В общем, будет жарко! Всем удачи, и пусть победит сильнейший!