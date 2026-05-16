Стало известно, кто рассудит матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги

сегодня, 11:25

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура РПЛ.

17 мая (воскресенье)

«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов» – «Акрон»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Пари НН»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Динамо» Москва: судья – Никита Новиков

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Андрей Иванов.

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Ахмат»: судья – Станислав Матвеев

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Андрей Прокопов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

lotsman
сегодня в 14:46
Бомжи на поле не играют.
Beekeeper
сегодня в 14:25
чего тут жаркого? всё и так понятно, бомжи выиграют, Краснодар 2-й.
Mangur
сегодня в 13:35
Главное Динамо не попало на Карасева.Сочувствую Ростову.
lotsman
сегодня в 12:19
Финальный тур будет очень жарким - такое не каждый год увидишь.

Зенит едет в Ростов, и на кону - чемпионство! Одно очко может решить судьбу золота.
Краснодар играет дома, но глаз с Ростова не сводит: им нужна и своя победа, и чтобы Зенит где‑то оступился.
А в Москве Локомотив бьётся с ЦСКА за бронзу. Железнодорожники хотят зацепиться за третье место, а армейцы - просто порадовать своих болельщиков красивой победой.
Спартак в Махачкале тоже не расслабляется: им нужно выиграть - и ещё очень надеяться, что Локомотив проиграет.
И не забываем про Крылья Советов с Акроном - эти парни бьются за прямой выход в РПЛ, без всяких стыков. Одно очко может всё решить!
Ну и напоследок: Балтика с Динамо выходят просто побеждать. Им тоже хочется поставить красивую точку в сезоне.
В общем, будет жарко! Всем удачи, и пусть победит сильнейший!
h2y4zb34hprs
сегодня в 12:16
Центральный матч тура судит не вечно напуганный Иванов и ладно.
r42b4v9dhbb4
сегодня в 12:03
Лучшему - самый сложный матч.
lotsman
сегодня в 11:53
Карасёв на самом ответственном матче.)
Варвар7
сегодня в 11:53, ред.
Ну Карасёв с Кукуяном - это "гремучая смесь" в смысле непредсказуемости... Могут "выкинуть любой фортель"... Смотрите в оба господа судьи , что ни будь эдакое не выдайте , а то "посадят Карася на Кукун" , ну или наоборот - это уж как пойдёт...)))
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:44
Ожидается нешуточная борьба по всем фронтам таблицы...
particular
сегодня в 11:42
Справедливость, соперничество и свисток в РПЛ вещи малосовместимые...
kj5bjdhsyaku
сегодня в 11:29
Спартак должен судить их верный друг Москалев.
Гость
